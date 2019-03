Wie aan Nieuw-Zeeland denkt, zal aan kiwi’s denken, Lord of the rings, of cricket. Of aan het feit dat er meer schapen wonen dan mensen. Maar toch niet aan terreuraanslagen?

De aanslag van vrijdag op de Al Noor-moskee en het Linwood Islamitisch Centrum in de stad Christchurch (390.000 inwoners), eiste 49 mensenlevens. Meer dan veertig mensen raakten gewond. Daarmee is het de dodelijkste aanval op Nieuw-Zeelands grondgebied sinds de Tweede Wereldoorlog.

De dader, de Australiër Brenton T., was niet gekend bij de Nieuw-Zeelandse en Australische autoriteiten. Wel postte hij op Twitter een 74 pagina’s tellend manifest, waarin hij zichzelf omschrijft een ‘gewone blanke man’ die ‘een atmosfeer van angst wil creëren en geweld tegen moslims wil aanmoedigen’. ‘We moeten het voortbestaan van ons volk en de toekomst van blanke kinderen verzekeren’, zo schrijft hij. Kortom: een extreemrechtse aanslag.

De aanslag in Christchurch was daarmee voor velen een hard ontwaken. Nieuw-Zeeland staat jaarlijks bijna helemaal bovenaan de Global Peace Index. Die ranglijst van de meest veilige landen ter wereld wordt bijgehouden door het Institute for Economics and Peace, een Australische denktank. In de meest recente rangschikking, die van 2018, moet Nieuw-Zeeland alleen IJsland laten voorgaan. Met de overtuigde feministe Jacinda Ardern van de linkse Labour-partij als premier staat het bovendien ook te boek als erg progressief. Zo is er een ministerie voor Vrouwenrechten en een ministerie voor Sociale Gelijkheid.

Racistische uitlatingen

Toch wordt er al langer gewezen naar de opkomst van radicaal rechts en extreemrechts in Nieuw-Zeeland. Zo leidt de linkse Ardern sinds 2017 noodgedwongen een coalitieregering met daarin ook het nationalistische en populistische New Zealand First, de partij van Winston Peters.

De afgelopen jaren liet Peters zich opmerken door racistische uitlatingen. Zo beschuldigde hij twee journalisten die een kritisch artikel over de Nieuw-Zeelandse migratiewetgeving hadden geschreven, ‘omdat ze zelf Aziatische roots hebben’. Onder druk van Peters maakte premier Ardern het de afgelopen jaren bovendien moeilijker voor immigranten om zich in Nieuw-Zeeland te vestigen en voor werkgevers om buitenlanders aan te werven.

Witte samenleving

En sinds de nationalisten van New Zealand First deelnemen aan de macht, laat ook extreemrechts zich vaker zien. Eind 2017 braken er bijna rellen uit voor het parlement in hoofdstad Wellington bij een betoging van het extremistische National Front, dat openlijk predikt voor een ‘witte samenleving’. Enkele maanden eerder doken er onder meer in universiteiten flyers en posters op van het neonazistische Western Guard, waarin blanke Nieuw-Zeelanders werd opgeroepen ‘hun land terug te eisen’.

‘Er is wel degelijk een voedingsbodem voor extreemrechts in Nieuw-Zeeland’, schreef de Nieuw-Zeelandse socioloog Paul Spoonley afgelopen juli in een bijdrage in de New Zealand Herald. ‘Er zijn heel wat mensen in ons land die het gevoel hebben dat ze geen deel uitmaken van onze hedendaagse, multiculturele samenleving. Ze willen zich afzetten tegen dat zogenaamde politiek correcte denken, en wel door extreem islamofobe standpunten in te nemen.’