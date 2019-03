België werkt op marinevlak al jaren sterk samen met Nederland. Vorig jaar beslisten twee landen om de aankoop van nieuwe mijnenjagers en fregatten samen te organiseren. België was verantwoordelijk ...

België werkt op marinevlak al jaren sterk samen met Nederland. Vorig jaar beslisten twee landen om de aankoop van nieuwe mijnenjagers en fregatten samen te organiseren. België was verantwoordelijk voor het aankoopdossier van de mijnenjagers en de bijbehorende maritieme drones. De Nederlanders namen de leiding in de aankoop van vier fregatten, twee voor de Nederlandse marine, twee voor het Belgische leger. In totaal gaat het dus om zestien schepen. Voor elk land zes mijnenjagers en twee fregatten. Telkens goed voor zo’n 2 miljard euro.

Het contract voor de fregatten gaat zo goed als zeker naar de Nederlandse Damen-groep, zowat de hofleverancier van de Nederlandse Marine. Voor de bestelling van de mijnenjagers heeft de Belgische overheid een aanbesteding uitgeschreven.

Drones

Drie groepen dienden een offerte in voor de mijnenjagers van een nieuw type, telkens bestaand uit een moederschip met onbemande kleine onderzeeërs en drones om mijnen op te sporen. Opnieuw het Nederlands-Belgische Damen-Imtech, maar ook het Frans-Belgische Sea Naval Solutions en het Franse Naval Group.

Die laatste heeft het gehaald. Zowel technisch, qua kostprijs als op het vlak van de economische return zou Naval als beste uit de vergelijking zijn gekomen. De federale regering heeft na terugkoppeling met de Kamercommissie Legeraankopen de beslissing bevestigd. De commissie had aangedrongen op een consultatie, omdat de huidige federale regering ontslagnemend is en geen meerderheid meer heeft in het parlement.

Zeebrugge

Voor de tewerkstelling in West-Vlaanderen is dit een opsteker. De rompen van de nieuwe mijnenjagers worden in Zeebrugge afgewerkt, bij Flanders Ship Repair. Ook het onderhoud en de herstellingen zullen daar gebeuren.

Naval Group wil in Zeebrugge ook een expertisecentrum voor mijnenbestrijding uit de grond stampen. Een drone-centrum op dezelfde locatie maakt eveneens deel uit van het pakket. Dat zou goed moeten zijn voor gemiddeld 350 banen over twintig jaar tijd. De inspanningen komen zowel de industrie in Vlaanderen, Wallonië als Brussel ten goede.

De beslissing kan voor tandengeknars zorgen in Nederland, dat had gehoopt dat de Nederlandse scheepsbouwer Damen een dubbelslag zou kunnen binnenhalen. Maar onze noorderburen leggen er zich bij neer. ‘Wij hebben België geen regels of wensen opgelegd’, zegt Peter Valstar, de Nederlandse woordvoerder Defensie. ‘Wij willen het beste product tegen de beste prijs.’

F-16’s

België volgde bij de toekenning van de contracten een gelijkaardige procedure als bij het aankoopdossier voor de nieuwe F-35-gevechtsvliegtuigen, die de F-16’s vervangen. En net zoals bij de F-35’s lijkt ook voor de mijnenjagers de prijs de doorslag gegeven te hebben. Naval Group zou zo’n 200 miljoen goedkoper zijn dan zijn concurrenten.

Dat het contract nu naar Frankrijk gaat, komt diplomatiek wel goed uit, nadat Frankrijk met zijn Rafale naast het contract voor de vervanging van de F-16’s had gegrepen.