5.000 jobs weg bij Ford in Duitsland

Het Amerikaanse autoconcern Ford gaat in Duitsland meer dan 5.000 banen schrappen. Bedoeling is de operatie vooral te laten verlopen via vrijwillig vertrek.

Dat meldt Ford. De beslissing komt niet helemaal onverwacht: Ford kondigde in januari al een herstructureringsplan voor Europa aan, waarbij duizenden banen geschrapt zouden worden.

Een woordvoerster van Ford Duitsland laat weten dat de beslissing ervoor moet zorgen dat Ford zo snel mogelijk rendabel wordt in Europa.

Ford stelt zowat 53.000 mensen tewerk in Europa, van wie 24.000 in Duitsland.

Ford Genk

Ford had ook decennialang een assemblagefabriek in Genk, maar die werd eind 2014 gesloten. In Lommel heeft Ford nog zijn belangrijkste testbaan voor Europa.