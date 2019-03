Elia Viviani heeft de derde en langste etappe in de Tirreno-Adriatico gewonnen. Na 226 kilometer was hij in Foligno de snelste in een massasprint, kleppers als Fernando Gaviria en Peter Sagan stierven in het wiel van de Italiaanse kampioen. Na Alaphilippe is Deceuninck-Quick Step voor de tweede dag op rij aan het feest in de Italiaanse rittenkoers. De teller van Patrick Lefevere staat nu al op 17: waar gaat dát eindigen?

Zes renners trokken meteen na de start in de aanval. Vier van die zes waren donderdag ook al van de partij: de Italiaan Maestri (Bardiani), de Oostenrijker Schönberger (Neri Sottoli), de Eritreeër Berhane (Cofidis) en de Rus Kuryanov (RusVelo). Zij kregen het gezelschap van de Italiaan Tonelli (Bardiani) en de Canadees Cataford (Israël Cycling Academy). Hun maximale voorsprong bedroeg iets meer dan vier minuten maar het peloton hield hen steeds binnen handbereik. Schönberger hield het het langste vol, maar ook hij werd op vier kilometer van de aankomst ingehaald.

De verwachte massasprint kwam er en daarin was Viviani te snel voor Sagan en Gaviria. Het is voor Viviani zijn vierde zege van het seizoen. Deceuninck-Quick Step zit intussen al aan zeventien overwinningen.

Keukeleire: “Het was geestig, maar die drie zijn gewoon sneller”

Jens Keukeleire werd vijfde en eerste Belg. Met Jasper Stuyven (achtste) finishte nog een Belg in de top-10. “Het was geestig om eens te sprinten maar die eerste drie zijn toch wel rapper”, aldus Keukeleire. “Maar het was goed, we hebben super gewerkt tot de laatste kilometers.” Of hij na zijn hoogtestages niet te mager staat om te kunnen sprinten? “Mijn waardes zijn hoger dan de voorbije jaren, maar ik won eigenlijk nog nooit een echt zuivere massasprint, het waren telkens eerder lastige etappes. Zoals gisteren eigenlijk, maar toen zat ik niet goed.”

Adam Yates blijft leider, Laurens De Plus blijft de beste jongere op een vierde plek naast zijn kopman Primoz Roglic. In de rit van zaterdag krijgen de punchers opnieuw een kans met een opeenvolging van typische ‘Tirreno-muurtjes’, de laatste Muro ligt op 5,8 km van de finish, de Muro dei Cappucini, 1,9 km aan 10,8 procent. Tirreno-Adriatico eindigt dinsdag.

Uitslag:

1. Elia Viviani (Deceuninck - Quick-Step) in 5:26:46

2. Peter Sagan z.t.

3. Fernando Gaviria

4. Giacomo Nizzolo

5. Jens Keukeleire

6. Davide Cimolai

7. Clément Venturini

8. Jasper Stuyven

9. Davide Ballerini

10. Luca Pacioni

Stand:

1. Adam Yates in 10u37’19”

2. Brent Bookwalter z.t.

3. Primoz Roglic +7”

4. Laurens De Plus +7”

5. Tom Dumoulin +22”

6. Sam Oomen +22”

7. Soren Kragh Andersen +22”

8. Julian Alaphilippe +27”

9. Wout Poels +47”

10. Jonathan Castroviejo +47”