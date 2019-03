Daar is de snor van Poirot heen

Liefhebbers van de betere detective weten het al langer: de Britten zijn helemaal gek geworden. Dat bewijst de overstap van de snor van Poirot. Wie zijn tv-avond liever aan iets anders besteedt, kan ook nog kiezen voor een discussie over witte konijnen in de politiek, of een film over het manische genie achter McDonald's.

Nieuws- en actuamagazine met aandacht voor de terreurdaad in Nieuw-Zeeland en de vraag hoe duurzaam duurzame energie is. Daarvoor zit Jos Delbeke in de studio, de architect van het Europese klimaatbeleid.



Er zijn geen zekerheden meer. In de recentste reboot van Hercule Poirot draagt John Malkovich nauwelijks een snor, en in het zesde seizoen van Morse-prequel Endeavour draagt Shaun Evans er ineens wel een. Maak nu maar gauw werk van die Brexit, voor de Britten helemáál gek zijn geworden.



Ivan De Vadder overloopt de actualiteit van de week met Hendrik Vuye (die deze week bekendmaakte de politiek te verlaten), Kristof Calvo (Groen) en Bart Brinckman (politiek journalist bij De Standaard). De thema’s zijn Forza Flandria (en witte konijnen in de politiek) en het klimaat.



Onevenwichtig, pompeus, pretentieus, langdradig, en toch zeer de moeite, al was het maar vanwege de moed van de makers: een onverfilmbaar boek als Cloud atlas van David Mitchell verfilmen, dat is een heldendaad. Of gekkenwerk. Of, zoals wel vaker, allebei.



Deze biografische film over Ray Kroc, het commerciële genie achter de hamburgerbroertjes McDonald, kreeg drie jaar geleden de wind van voren wegens niet kritisch genoeg. Gezanik was dat: het enige wat telt is de manische, schitterende vertolking van Michael Keaton.