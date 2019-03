Luis Enrique weert vaste waarden en roept vier nieuwkomers op bij Spanje

De Spaanse bondscoach Luis Enrique heeft vrijdag voor een aantal verrassingen gezorgd in zijn selectie voor de EK-kwalificatieduels tegen Noorwegen en Malta. Hij liet onder meer Saul en Koke van Atletico en Isco van Real Madrid links liggen.

Vier spelers kregen een eerste oproeping: Sevillaverdediger Sergi Gomez (26), Betis-middenvelder Sergio Canales (28), Napoli-middenvelder Fabian Ruiz (22) en Getafe-spits Jaime Mata (30). Juan Bernat (PSG) en Jesus Navas (Sevilla) zijn er voor het eerst in jaren opnieuw bij.

Spanje speelt op 23 maart in Valencia tegen Noorwegen en drie dagen later in La Valetta tegen Malta.

Selectie:

Keepers: David De Gea (Manchester United), Kepa Arrizabalaga (Chelsea), Pau López (Betis Sevilla)

Verdedigers: José Luis Gayá (Valencia), Jordi Alba, Sergi Roberto (Barcelona), Juan Bernat (Paris SG), Mario Hermoso (Espanyol Barcelona), Sergio Ramos (Real Madrid), Jesús Navas, Sergi Gómez (Sevilla), Iñigo Martínez (Athletic Bilbao)

Middenvelders: Sergio Busquets (Barcelona), Rodri Hernández (Atlético Madrid), Dani Ceballos (Real Madrid), Fabián Ruiz (Napoli), Dani Parejo (Valencia), Sergio Canales (Betis Sevilla)

Aanvallers: Marco Asensio (Real Madrid), Álvaro Morata (Atlético Madrid), Rodrigo Moreno (Valencia), Iker Muniain (Athletic Bilbao), Jaime Mata (Getafe)