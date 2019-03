Dossier Priscilla Sergeant - Minderjarige krijgt berisping van jeugdrechtbank

De Brusselse jeugdrechtbank heeft vrijdag J., één van de minderjarigen die betrokken was bij de dood van de 14-jarige Priscilla Sergeant in 2012, een berisping opgelegd. Volgens de jeugdrechtbank heeft hij zoveel jaar na de feiten zijn leven gebeterd.

De 14-jarige Priscilla Sergeant werd op 20 juli 2012 dood aangetroffen in een veld in Dworp. Een maand later werden 3 verdachten opgepakt:de 46-jarige Johan D.V., de toen 12-jarige J. en de toen 16-jarige A. De drie hadden het meisje urenlang hardhandig gepest en onmenselijk behandeld in de woning van D.V. en hadden nadien het lijk verborgen.

D.V. werd aangehouden en de twee minderjarigen werden door de jeugdrechter geplaatst, A. eerst in Everberg en vervolgens in Mol, en J. in Ruiselede.

Pas in juni 2016 werd het gerechtelijk onderzoek afgesloten, waarna de onderzoeksrechter J. en A. naar de jeugdrechtbank doorverwees.

Johan D.V. kwam in januari 2017 om door zelfdoding, net voor hij naar de correctionele rechtbank zou doorverwezen worden. Hij werd beschouwd als de belangrijkste dader, al was het maar omdat hij niet minderjarig was.

De jongen J. is intussen net meerderjarig geworden. Door de jeugdrechtbank werd hij nu schuldig bevonden aan onmenselijke behandeling met de dood tot gevolg, opzettelijke slagen en verwondingen en aanranding van de eerbaarheid. Maar hij heeft volgens de jeugdrechtbank zoveel jaar na de feiten zijn leven gebeterd onder meer na een verblijf in een jeugdinstelling en in een begeleidingstehuis.