Het streetartfestival The Crystal Ship is uitgegroeid tot een vaste waarde in Oostende. Het evenement landde in 2016 in de stad. Het stak meteen fors van wal, met twintig grote muurwerken en een honderdtal kleine ingrepen in de stad. Gerenommeerde streetartkunstenaars als Roa en Faith47 waren van de partij.

De hippe formule, flink in de vitrine gezet door de toeristische dienst, sloeg aan. Op 13 april gaat de vierde editie van The Crystal Ship van start: een parcours met tien nieuwe muurschilderingen, twee grote installaties, een reeks interventies en Wasted Rita als artist in residence. Ook publiekslieveling Jaune keert terug, niet met zijn typische vuilnismannetjes maar met een groot werk naast het Kursaal.

Oostende investeert opnieuw 220.000 euro in het festival. Ook het nieuwe bestuur gelooft dus in de formule?

Curator Bjorn Van Poucke: ‘Oostende ziet de troeven van streetart, van kunst in het straatbeeld, als geen ander in. Misschien omdat Oostende een stad is met een hoek af, waar kunst met een hoek af goed kan gedijen.’‘De eerste contacten waren er in 2015. The Crystal Ship moest evenementen zoals Theater aan Zee en het Filmfestival aanvullen. We tekenden een contract tot 2020. Maar wegens groot succes werd de tweejaarlijkse editie meteen omgezet in een jaarlijkse. De cijfers blijven pieken. Het eerste festival haalde 75.000 bezoekers, vorig jaar zaten we aan 125.000.’

Publiekslieveling Jaune is opnieuw van de partij. Foto: rr

Is er sprake van een koerswijziging?

‘Er zijn een paar nieuwigheden. Voor het eerst werken we met een thema, ‘The dictatorship of art’. Het verwijst naar het gegeven dat mensen vandaag weer makkelijk op straat komen en hun stem laten horen. Maar ook naar een uitspraak van de Duitse artiest Jonathan Meese, die vindt dat kunst veruit het meest radicale is dat je met je leven kan doen.’

De vierde editie trekt vooral de kaart van het monumentale en het prominente.

‘Er komen inderdaad tien grote muurschilderingen bij. We verbreden de horizon met public art en sculpturen. Die trend was vorig jaar al ingezet. Eerst en vooral omdat we creatief moeten omspringen met de beschikbare publieke ruimte. Maar voor veel streetartkunstenaars is het ook een logische stap: van verf naar andere technieken en materialen.’

Wasted Rita, artist in residence. Foto: rr

Drie gevels worden gerecycleerd en overschilderd. Waarom was dat nodig?

‘Aan censuur doen we zeker niet. Maar de openbare ruimte is beperkt en de mooiste, meest zichtbare gevels zijn intussen ingepikt. Van meet af aan hadden we dit in het achterhoofd. De mogelijkheid staat ook in het contract met de eigenaars. En het biedt ook de kans om de collectie relevant en up-to-date te houden.’

The crystal ship, vanaf 13/4 in Oostende