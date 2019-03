Als alles meezit, lanceert Tesla volgend jaar een nieuwe elektrische wagen: de Model Y. Ceo Elon Musk stelde het nieuwe model afgelopen nacht voor in Californië. Hij toonde er een blauw prototype. Met de Model Y werpt het bedrijf zich op de SUV-crossovermarkt. Dat zijn wagens die het midden houden tussen een terreinwagen en een berline. Met de Model S en 3 heeft Tesla twee berlines in het gamma. De Model X is een grote, uit de kluiten gewassen SUV.

Het basismodel van de Model Y zal 39.000 dollar (34.400 euro) kosten met een rijbereik van 370 kilometer, maar die zal pas in de lente van 2021 beschikbaar zijn. Het bedrijf start eerst met de productie van de duurdere uitgeruste modellen die in de herfst van 2020 op de markt moeten komen. Die zullen 47.000 dollar (41.500 euro) kosten en een rijbereik hebben van 482 kilometer.

Druk bevochten segment

Dat Tesla zijn zinnen zet op de crossover-SUV-markt mag niet verbazen, want het is in veel regio’s als de VS en China het snelst groeiende segment, maar ook bij ons. Vooral de kleine en middelgrote SUV’s werden in België de laatste twaalf jaar bijzonder populair. Volgens cijfers van automobielfederatie Febiac stonden de kleine SUV’s in 2005 slechts in voor 1,2 procent van de nieuw ingeschreven wagens in ons land.

In 2017 ging het over 8,3 procent. De middelgrote gingen van 3,4 naar maar liefst 19,3 procent. In 2017 was al één nieuw ingeschreven wagen op de drie een SUV, meldde Febiac toen in zijn jaarverslag. Vorig jaar stonden in de Belgische top 10 ook een hele hoop (cross-over-)SUV’s: de Hyundai Ticson (op plaats 5), Volkswagen Tiguan (6), Nissan Qashqai (7) en de Renault Captur (8). Meer ruimte, een hogere rijpositie en verhoogd veiligheidsgevoel stuwen die populariteit.

Het mag dan ook niet verbazen dat zowat elke fabrikant een reeks compacte SUV’s in de pijplijn heeft zitten. Zo is de T-Roc van Volkswagen eigenlijk een SUV-crossover van de Golf. En met de T-Cross komt er zelfs eentje op basis van de Polo aan. Hetzelfde zie je bij heel wat andere fabrikanten: zowaar elk segment krijgt intussen een SUV-spiegelbeeld.

Het mag daarom niet verbazen dat ook Tesla een graantje van die groeimarkt wil meepikken. ‘Die markt binnenstappen verdubbelt Tesla’s afzetmarkt’, stelde Gene Munster, analist bij Loup Ventures. Maar Tesla komt er wel in een intussen druk bevochten segment terecht. Want ook de Europese premiummerken hebben er hun oog op laten vallen. Audi, Mercedes, Jaguar, BMW: allemaal zien ze kansen.

‘Productiehel’

De productie op rolletjes laten lopen wordt de grote uitdaging voor Tesla. Met de introductie van het Model 3 kende het bedrijf grote problemen om de productielijnen in orde te krijgen. Het leverde grote vertragingen op bij de leveringen. Musk noemde het zelfs een ‘production hell’. Pas enkele maanden lijkt het bedrijf zijn zaakjes op dat vlak op orde te hebben. Intussen bouwt Tesla er 5.840 stuks per week, berekende Bloomberg. Het succes van Model 3 is cruciaal voor het bedrijf, omdat het Tesla’s kans is om in te breken in de mainstreamautomarkt.

Maar net daarom is de voorstelling van de Model Y tegelijk een risico, stelde Goldman Sachs-analist David Tamberrino volgens Bloomberg. De mogelijkheid bestaat namelijk dat de anticipatie rond de crossover-SUV zal wegen op de bestellingen van het Model 3, omdat klanten liever op de nieuwste telg wachten dan de bestaande te kopen. Het is een moeilijke evenwichtsoefening tussen enerzijds investeerders enthousiast houden over het potentieel van toekomstige modellen en anderzijds consumenten overtuigen om hun portefeuille vandaag al open te trekken voor de modellen die al op de markt zijn.

Mogelijk zal de introductie van Model Y vlotter verlopen dan die van Model 3 destijds, omdat de wagen op hetzelfde onderstel wordt gebouwd. Model Y zal zowel in Tesla’s fabriek in Nevada als in zijn nieuwe fabriek in China van de band rollen.

Geïnteresseerde klanten kunnen alvast intekenen op een prereservatie, waarbij ze 2.500 dollar voorschot moeten neerleggen. Mochten ze toch van een bestelling afzien, dan krijgen ze dat geld terug. Het is dezelfde aanpak die Tesla bij de lancering van eerdere modellen hanteerde. Bij Model X bedroeg het voorschot 5.000 dollar. Geschat werd dat zo’n 30.000 mensen een pre-order hadden gedaan, wat Tesla voorzag van 150 miljoen dollar nog voor het eerste Model X aan een klant werd geleverd. Bij Model 3, waarbij het voorschot 1.000 dollar bedroeg, voltrok zich hetzelfde scenario. Er kwamen 134.000 vooruitbestellingen binnen.