In de West-Vlaamse gemeente Izegem is vrijdag nipt een botsing tussen een trein en een vrachtwagen vermeden. Op amateurbeelden valt te zien hoe een vrachtwagen vast kwam te zitten in een scherpe bocht. De bestuurder stapte even uit om de situatie beter te kunnen bekijken, maar moest al snel terug richting zijn voertuig snellen toen de lichten aan de overweg op rood sprongen. Een trein kwam snel aangereden, maar de vrachtwagenchauffeur was snel genoeg om een botsing te voorkomen. Het incident gebeurde ronde halftwaalf in de Brugstraat.