Perscoalitie zet spot op bedreigde journalisten

Onder de noemer ‘One Free Press Coalition’ bundelen internationale nieuwspublicaties de krachten om wereldwijd de aandacht te vestigen op journalisten die bedreigd en aangevallen worden. De Standaard doet ook mee.

‘Vanuit alle hoeken van de wereld willen we collega-journalisten in de kijker blijven zetten die vervolgd of gestraft worden – of erger – in hun zoektocht naar de waarheid’, zegt Randall Lane, chief content manager van het Amerikaanse zakentijdschrift Forbes waar het initiatief voor ‘One Free Press Coalition’ ontstaan is. Alle publicaties die deelnemen bereiken samen zo’n een miljard mensen over de hele wereld. Elke eerste dag van de maand zullen die media op al hun platformen de ‘10 most urgent’-lijst publiceren. Op die lijst staan de tien meest prominente gevallen van intimidatie en bedreiging tegen pers. Onder meer de in Turkije vermoorde Saudische journalist en columnist voor de Washington Post Jamal Khashoggi staat op de lijst die vandaag gepubliceerd is.

De deelnemende media zijn, behalve Forbes, het persbureau The Associated Press, De Standaard, het Europese mediaplatform EURACTIV, de Amerikaanse krant Financial Times, de nieuwssite HuffPost, de Zwitserse site Le Temps, het persbureau Reuters, de Duitse krant Süddeutsche Zeitung, het Amerikaanse magazine Time en Yahoo News. ‘Maar we sporen ook andere media aan om zich bij ons aan te sluiten en zich te laten horen voor die stemmen die bedreigd worden,’ zegt Lane. ‘Samen willen we online en via sociale media onze solidariteit met die collega’s tonen. Tegelijkertijd laten we zo ook weten aan de instanties die de vrije pers bedreigen dat we hen in het oog houden.’

Niet alle media die meedoen, hebben zelf journalisten in de rangen die in een uitermate benarde positie zitten, maar het persbureau Reuters wel. Twee journalisten van hen, Wa Lone en Kyaw Soe Oo, staan op de lijst die elke maand opnieuw gepubliceerd zal worden. Ze hebben in Myanmar allebei meer dan een jaar in de gevangenis gezeten. Ook bij Le Temps vertrekt dit initiatief vanuit een persoonlijk engagement. Dat nieuwsplatform werkte, via de Ringier Axel Springer-groep, samen met de 27-jarige Slovaakse onderzoeksjournalist Ján Kuciak. Die werd vorig jaar samen met zijn vriendin in zijn huis in Slovakije neergeschoten. Kuciak deed onderzoek naar corruptie. Niet lang voor zijn dood was hij activiteiten van de Italiaanse maffia in het oosten van Slovakije op het spoor gekomen.

‘Lokaal gezien is het gevecht tegen inbreuken op de persvrijheid een mild gevecht’, zegt Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. ‘Maar zelfs hier in Europa is het tij aan het keren. De wereld moet vrij blijven. Na decennia van milde bezorgdheid is persvrijheid nu een cruciaal thema geworden. Nu moeten we onze stem laten horen en onze invloed aanwenden, opdat onze lezers op hun beurt die van hen gebruiken. Want de persvrijheid is een collectieve schat die door iedereen verdedigd moet worden.’