Liverpool-coach Jürgen Klopp zoekt geen eigen glorie: “Ik zal beoordeeld worden door God, niet door het aantal trofeeën”

Vorig jaar verloor Liverpool nog de finale van de Champions League tegen Real Madrid. Dit jaar staat de Noord-Engelse ploeg tweede in de Premier League op slechts 1 puntje van leider Manchester City en speelt het de kwartfinale van de Champions League na een knappe 1-3 winst tegen Bayern München. Coach Jürgen Klopp wordt op handen gedragen op Anfield, maar glorie voor zichzelf wil hij niet. “Op een dag zal God me beoordelen, dat is het enige dat telt voor mij.”

Liverpool heeft in de Premier League zicht op de titel en staat in de kwartfinale van de Champions League nadat het Bayern München met 1-3 vernederde. Jürgen Klopp heeft Liverpool op drie jaar tijd opnieuw op de voetbalkaart gezet, maar de Duitse coach deed dat niet uit zelfzuchtigheid. “Ik wil over 50 jaar niet herinnerd worden. Mijn job is om er alles aan te doen om deze ploeg zo succesvol mogelijk te laten zijn en daar houd ik van. Ik heb een geweldig team en dat is alles wat ik nodig heb om een gelukkig man te zijn”, zei hij in The Guardian.

Voor Klopp gaf deel uitmaken van de herrijzenis van Liverpool hem de voldoening die hij wilde, niet de persoonlijke glorie die hij daaraan overhield: “Ik respecteer het verlangen van alle mensen en spelers enorm en ik deel uitmaken van die droom, maar aan het einde van de rit draait het niet om mij. Dan draait het om de mensen. Ik ben niet geïnteresseerd in wie me beoordeelt. Op een dag zal God dat doen en dat is het enige dat telt voor mij, niet wat anderen over me zeggen.”

“Niet verrast dat we Bayern uitschakelden”

Liverpool schakelde woensdag Bayern München uit in de achtste finale van de Champions League en speelt op 9 of 10 april de heenronde van de kwartfinale tegen Porto. Voor Klopp was de winst tegen Bayern een grote stap in de ontwikkeling van de ploeg: “We waren niet verrast dat we Bayern konden uitschakelen, maar het was de manier waarop. Ik ben blij dat we dat konden tonen aan de rest van de wereld”, zegt de Duitse coach nog over de wedstrijd.