Het weer mocht vrijdagochtend dan mistroostig zijn, het hield ruim vijfhonderd demonstranten niet tegen om af te zakken naar het Antwerpse Theaterplein. In het kader van de wereldwijde klimaatstaking ‘Global Strike for Future’ riep Youth For Climate ook in Antwerpen op om de straten op te trekken.

De sfeer zat er op het Theaterplein al in toen Karim Mertens van Youth4Climate, zoon van PVDA-voorzitter Peter Mertens, het woord nam. ‘Het is tijd voor een duidelijk signaal naar de internationale politiek.’

Zowel jong als oud tekent present. Onder hen ook enkele scholen. Bijvoorbeeld de leerlingen van de eerste graad van Freinetschool De Pluim in Antwerpen. Ben Boeye, leerkracht in de school, vindt het alvast een positieve ervaring. ‘De mars kadert in een klimaatproject waar we op school mee bezig zijn’, zegt Boeye. Van een ‘verplicht engagement’ is volgens hem geen sprake. ‘We zijn hier op initiatief van de kinderen. Zij vonden het een mooi slotstuk voor onze klimaatweek.’

Voor Louis Lepere van het Stedelijk Lyceum in Antwerpen is het zijn eerste mars. ‘Ik had het heftiger verwacht’, zegt de twaalfjarige scholier. ‘Ik dacht dat we echt als een trein door de straten zouden razen. Maar het is al bij al best rustig.’ Hij is blij dat zijn school de klimaatacties steunt. ‘Ik heb wel echt het gevoel dat onze school zich meer inzet voor het klimaat dan andere scholen.’

Enorm dedain

Ook PVDA-voorzitter Peter Mertens loopt mee. ‘Jongeren stellen zich terecht vragen en zetten zich keer op keer terug in om te betogen. Als die dan worden weggezet als ordinaire spijbelaars, erger ik mij daar mateloos aan’, zegt hij. ‘Zij kopen zelf hun ticket om naar Brussel te gaan om te betogen. Het is niet dat zij daar hun tijd verdoen met op café te gaan en te biljarten.’ De communicatie van Antwerps burgemeester Bart De Wever noemt Mertens ‘onbegrijpelijk’. ‘Het getuigt van een enorm dedain om als goedbetaalde burgemeester zulke uitspraken te doen.’

De vakbonden laten zich ondanks de oproep van de klimaatjongeren om te mobiliseren in Antwerpen nog niet echt zien. Meer dan een dertigtal rode jassen valt niet te bespeuren. Ronny Leblon van ABVV verwacht een grotere opkomst in Brussel. ‘Daar hebben we met een grotere delegatie afgesproken. Wij zijn hier in Antwerpen aanwezig omdat ook wij begaan zijn met het klimaat. We beantwoorden hiermee de oproep van de jongeren.’

De mars loopt ten einde aan het Koningin Astridplein, waar de jongeren van Youth4Climate nog eenmaal de massa toespreken. ‘Je bent nooit te klein om een verschil te maken. We blijven kwaad en blijven op straat komen tot de regering een ambitieus klimaatplan voorlegt.’