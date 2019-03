Nainggolan sluit terugkeer bij Rode Duivels helemaal uit: “Het is te laat voor mij”

Radja Nainggolan, de centrale middenvelder van Inter Milaan, heeft een terugkeer bij de Rode Duivels volledig uitgesloten. Dat zei hij aan VTM Nieuws. Door de blessure van Axel Witsel en het afscheid van Fellaini en Dembele werd zijn naam opnieuw vernoemd.

Heel groot nieuws is de boodschap van Nainggolan niet, want vorige jaar nam hij al afscheid van de Rode Duivels toen hij niet werd geselecteerd voor het WK voetbal. Een definitief afscheid zo blijkt, want Nainggolan heeft duidelijk verstaan gegeven dat, zelfs als bondscoach Martinez hem zou oproepen voor het EK van 2020 of WK van 2022, hij niet meer wil. “Dat is respectievelijk binnen twee en vier jaar. Ik ga niet tot mijn veertigste shotten.”

Dat wil niet zeggen dat het afscheid hem niets meer doet. “Je ziet het omdat het bij mij pijn doet hoe het is afgelopen”, zegt hij daarover.