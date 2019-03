Loting Europa League: Mertens en Napoli moeten voorbij Arsenal, Hazard en Chelsea tegen stuntploeg

In Nyon werd vrijdagmiddag geloot voor de kwartfinales van de Europa League. Daarin nemen Dries Mertens en Napoli het op tegen Arsenal. Eden Hazard en Chelsea treffen stuntploeg Slavia Praag.

Met het Tsjechische team treffen de Blues het team dat in de vorige rondes onder meer KRC Genk en favoriet Sevilla uitschakelde. Arsenal maakte in de achtste finale een 3-1 nederlaag tegen Rennes goed en wacht Mertens en co op.

Eintracht Frankfurt krijgt na de winst tegen het Inter van Radja Nainggolan het Portugese Benfica als volgende tegenstander. De vierde kwartfinale wordt een Spaanse clash tussen Villarreal en Valencia.

De heenwedstrijden worden op 11 april afgewerkt, de returns een week later. In de halve finales, waarvoor eveneens werd geloot, zijn de affiches Napoli/Arsenal versus Villarreal/Valencia en Benfica/Frankfurt tegen Praag/Chelsea. Die matchen worden op 2 en 9 mei gespeeld. Op 29 mei treffen de twee finalisten elkaar in Bakoe.

De kwartfinales (heen 11/4, terug 18/4):

Napoli - Arsenal

Valencia - Villarreal

Chelsea - Slavia Praag

Benfica - Frankfurt