Belgische staat moet Défi een dotatie betalen

De rechtbank van eerste aanleg in Brussel heeft de Belgische staat veroordeeld tot het betalen van een dotatie van 183.627,60 euro verhoogd met interesten aan de politieke partij Défi.

De commissie verkiezingsuitgaven van de Kamer had Défi, het vroegere FDF, die dotatie geweigerd. Dat was ook het geval voor de PVDA. Maar beide partijen menen dat ze te weinig dotaties ontvangen, omdat er geen rekening gehouden wordt met de stemmen die ze in Vlaanderen behaald hebben in 2014.

De rechtbank geeft DéFI nu dus gelijk.

De commissie wou het vonnis afwachten vooraleer een definitieve beslissing te nemen. Binnen twee weken komt de commissie samen, aldus Kamervoorzitter Siegfried Bracke.

PVDA eist ook correcte dotatie

PVDA grijpt het vonnis aan om ook zijn middelen te eisen. ‘De juridische dienst van de Kamer had al in het begin van de legislatuur dezelfde interpretatie gegeven. Hiermee kan een einde komen aan de financiële pesterij en het machtsmisbruik tegen de PVDA door de meerderheidspartijen. Hopelijk kunnen we nu snel de dotatie krijgen waar we recht op hebben’, zegt voorzitter Peter Mertens.

Défi-voorzitter Olivier Maingain heeft nog geen kennis kunnen nemen van de uitspraak. Hij vindt het bijzonder pijnlijk dat hij naar het gerecht is moeten stappen om de bevestiging te krijgen van een wet, die de wetgever niet wil toepassen, hoewel hij die zelf heeft geschreven. Maingain ironiseerde ook de manier waarop PVDA zich donderdag in het parlement een vonnis toeëigende in een zaak waarin ze zelf geen betrokken partij was. ‘Dat is PVDA ten top: niet investeren maar de opbrengst collectiviseren. De advocatenkosten, die hebben wij wel moeten betalen’, aldus Maingain.