Greta Thunberg, schoolmeisje en klimaatactiviste: ‘Sommige mensen kunnen dingen loslaten. Ik niet’

Acht maanden later is dat beeld totaal veranderd. De tiener met de vlechtjes wordt nu wereldwijd gevierd als een toonbeeld van vastberadenheid, inspiratie en positieve actie. Presidenten en bedrijfsleiders staan in de rij om zich door haar de les te laten lezen. Haar bord met skolstrejk för klimatet (schoolstaking voor het klimaat) is in tientallen talen vertaald. En de eenzaat is allang niet meer alleen.

Wanneer ze vandaag opnieuw postvat voor het parlement (zoals ze dat bijna elke vrijdag heeft gedaan, in regen, zon, ijs en sneeuw), is het als boegbeeld van een grote en groeiende beweging. De wereldwijde klimaatstaking van vrijdag 15 maart moet een van de grootste milieuprotesten worden die de wereld ooit heeft gezien. Thunberg vindt het fantastisch. ‘Het is verbazend’, zegt ze. ‘Al meer dan 71 landen en meer dan 700 plaatsen doen mee en ze blijven komen. Het groeit en groeit en dat is geweldig leuk.’

Een jaar geleden had niemand zich dit kunnen voorstellen. Thunberg was toen een pijnlijk introvert, tenger kind dat elke ochtend om zes uur opstond om naar school te gaan en om drie uur weer naar huis ging. ‘Eigenlijk gebeurde er niets in mijn leven. Ik was altijd dat meisje op de laatste rij dat niets zegt. Ik dacht dat ik geen verschil kon maken omdat ik te klein was.’

Het zit in de familie

Ze is altijd een beetje anders dan de anderen geweest. Haar moeder, Malena Ernman, is een van de bekendste Zweedse operazangeressen. Haar vader, Svante Thunberg, is acteur en schrijver (hij is genoemd naar Svante Arrhenius, de Nobelprijswinnaar die in 1896 voor het eerst berekende hoe de uitstoot van koolstofdioxide het broeikaseffect kon veroorzaken). Greta was uitzonderlijk intelligent. Op haar vierde werd ze met Asperger gediagnosticeerd.

‘Ik denk te veel na. Sommige mensen kunnen dingen zomaar loslaten, ik kan dat niet. Zeker niet als ik ergens over pieker of iets me verdrietig maakt. Toen ik klein was, lieten ze ons op school films zien over plastic in de oceaan, verhongerde ijsberen enzovoort. Ik moest heel de tijd huilen. De andere kinderen waren bezorgd terwijl ze naar de films keken, maar dachten daarna weer aan andere dingen. Ik kon dat niet. Ik kreeg die beelden niet uit mijn hoofd.”

Dat heeft ze aanvaard als een deel van wie ze is, en ze heeft het omgezet in een motiverende kracht in plaats van de bron van verlammende depressie die het vroeger was.

Toen ze een jaar of acht was en voor het eerst over de klimaatverandering hoorde, schokte het haar dat de volwassenen er niet zwaar aan leken te tillen. Dat was niet de enige reden waarom ze later depressief werd, maar het speelde wel een grote rol.

“Ik piekerde en piekerde en vroeg me af of ik wel een toekomst had. Ik hield dat voor mezelf, want ik ben geen prater, maar dat was niet gezond. Ik werd heel depressief, ik wou niet meer naar school. Thuis zorgden mijn ouders voor me en zo begonnen we te praten – we hadden niets anders te doen. Ik vertelde hen over mijn angsten en mijn bezorgdheid over de klimaatcrisis en het milieu. Dat luchtte op. Ze zeiden dat het allemaal wel in orde zou komen. Dat hielp natuurlijk niet, maar het praten deed me goed. En ik bleef erover praten, ik was niet te stoppen, ik liet mijn ouders foto’s zien en grafieken en films en artikelen en rapporten. Na verloop van tijd begonnen ze echt te luisteren naar wat ik zei. Toen besefte ik dat ik een verschil kon maken. Dat hielp me uit de depressie, het idee: als ik me zoals nu blijf voelen, is dat verspilde tijd, terwijl ik zoveel goeds kan doen met mijn leven. Dat probeer ik nog altijd.”

Haar ouders waren de proefkonijnen. Thunberg ontdekte dat ze enorm overtuigend kon zijn. Haar moeder stopte met vliegen, wat een grote weerslag had op haar carrière. Haar vader werd vegetariër. Ze waren niet alleen blij met de transformatie van hun stille en stuurse dochter, maar lieten zich ook overreden. ‘Na een tijd had ik geen tegenargumenten meer’, zegt haar vader. ‘Ze bleef ons documentaires tonen, we lazen samen boeken. Vroeger had ik echt geen besef van wat er aan de hand was, ik dacht dat het klimaatprobleem zichzelf wel zou oplossen. Eerst heeft Greta ons veranderd en nu verandert ze heel veel andere mensen. Toen ze klein was, zou je dat nooit gedacht hebben, het is ongelooflijk. Als dit mogelijk is, is alles mogelijk.’

Baken van hoop

Het klimaatspijbelen werd geïnspireerd door de leerlingen van de Parkland-school in Florida, die in staking gingen als protest tegen de wapenwetten in de VS die het bloedbad op hun campus mogelijk hadden gemaakt. Greta was bij een groep die iets vergelijkbaars wou proberen om de mensen bewust te maken van de klimaatverandering, maar ze konden het niet eens worden over wat ze zouden doen. Vorige zomer, na een recordhittegolf in Noord-Europa, met bosbranden die Zweden tot aan de Poolscirkel teisterden, besloot Thunberg om dan maar op eigen houtje actie te ondernemen. Ze begon op 20 augustus 2018.

‘Ik schilderde mijn boodschap op een houten bord en voor de flyers schreef ik feiten op waarvan ik vond dat iedereen ze moest kennen. Toen fietste ik naar parlement en ging ik daar gewoon zitten. De eerste dag zat ik daar in mijn eentje van ongeveer halfnegen tot drie uur, een normale schooldag. De volgende dag kwamen andere mensen bij me zitten. Daarna waren er altijd mensen.’

Tot aan de Zweedse nationale verkiezingen spijbelde ze elke dag. Daarna aanvaardde ze om op een demonstratie van People’s Climate duizenden mensen toe te spreken. Haar ouders vonden dat geen goed idee: Thunberg was altijd zo zwijgzaam geweest dat ze de diagnose selectief mutisme had gekregen. Ze probeerden haar te overhalen om het niet te doen, maar de tiener was vastberaden. ‘Soms, als ik echt enthousiast ben, bedenk ik mij nooit’, zegt ze. Ondanks de bezorgdheid van haar familie, hield ze haar toespraak in een bijna vlekkeloos Engels en vroeg ze de menigte om haar met hun smartphones te filmen en de boodschap op de sociale media te verspreiden. ‘Ik stond te huilen’, zegt haar trotse vader.

Mensen met selectief mutisme zijn vaak bezorgder dan anderen. Thunberg heeft dat als een wapen gebruikt tijdens haar ontmoetingen met politieke leiders en met miljardairs in Davos. ‘Ik wil niet dat jullie hoop hebben. Ik wil dat jullie panikeren. Ik wil dat jullie de angst voelen die ik elke dag voel. En ik wil dat jullie iets doen’, vertelde ze hen.

Zij veegt hen de mantel uit en ze luisteren naar haar. Veel politici prijzen haar openhartigheid. Omgekeerd luistert zij naar hun uitleg dat een kordater klimaatbeleid onrealistisch is zolang het publiek het niet als een prioriteit beschouwt. Ze is niet overtuigd. ‘Ze doen nog altijd niets. Ik begrijp trouwens niet waarom ze zeggen dat ze ons steunen, terwijl wij niets dan kritiek hebben. Dat is bizar.’ Ze is ook vernietigend over leiders in de VS, het Verenigd Koninkrijk en Australië die de klimaatspijbelaars ofwel negeren, ofwel berispen omdat ze niet naar school gaan. ‘Ze weigeren wanhopig om ons ernstig te nemen. Ze weten dat ze dit gevecht niet kunnen winnen, omdat ze niets hebben gedaan.’

Thunbergs harde taal slaat aan bij heel veel mensen die de loze beloften beu zijn en gretig uitkijken naar een klimaatleider met gedurfde ambities. Haar succes valt samen met een toenemende bezorgdheid van de wetenschappers. Een stroom van recente rapporten waarschuwt dat de oceanen sneller warm worden en de polen sneller smelten dan verwacht. Vorig jaar zette het Intergouvernementeel Paneel over Klimaatverwarming van de VN de gevaren van een opwarming van de aarde met meer dan 1,5°C op een rijtje. Als we een ramp willen vermijden, moet de uitstoot tegen 2030 snel dalen. Dat vereist meer druk op de politici – en in de afgelopen acht maanden heeft niemand hen meer onder druk gezet dan Thunberg.

Het ooit hopeloze meisje is nu een baken van hoop. Doorgewinterde campagnevoerders en eerbiedwaardige wetenschappers noemen haar het beste nieuws voor de klimaatbeweging in decennia. De VN heeft haar in de bloemetjes gezet, de Franse president Emmanuel Macron heeft haar ontvangen, ze heeft een podium gedeeld met Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie en steun gekregen van Angela Merkel, de Duitse kanselier.

Asperger als zegen

Je zou kunnen denken dat het allemaal wat te veel zou worden voor een meisje van 16, maar Thunberg zegt dat ze geen druk voelt. Als mensen zo erg naar hoop snakken, zegt ze, is dat niet haar verantwoordelijkheid of die van de andere spijbelaars.

‘Het kan me niet schelen of wat ik doe – wat wij doen – de mensen hoop geeft. We moeten het hoe dan ook doen. Zelfs als er geen hoop is, als alles hopeloos is, dan moeten we doen wat we kunnen.’

In dat opzicht beschouwt haar familie haar Asperger als een zegen. Ze is iemand die alle sociale finesses negeert en met een zwart-witscherpte op haar zaak focust. ‘Er is niets aan mij dat ik zou willen veranderen’, zegt ze. ‘Ik ben gewoon wie ik ben. Als ik zoals alle anderen was, sociaal, dan had ik waarschijnlijk geprobeerd een organisatie op touw te zetten. Maar dat kon ik niet. Ik ben niet zo goed met mensen en dus heb ik zelf maar iets gedaan.’

Over koetjes en kalfjes praten, zegt haar niets, maar een menigte over de klimaatverandering toespreken, dat wel. Hoe groot het publiek ook is, ze zegt dat ze nooit last van zenuwen heeft.

Ze lijkt niet in staat tot de cognitieve dissonantie die mensen toelaat om de ene minuut te jammeren over wat er met het klimaat gebeurt en de volgende een biefstuk te eten, een auto te kopen of het vliegtuig te nemen voor een weekendtrip. Hoewel Thunberg politieke actie veel belangrijker vindt dan individuele wijzigingen van het consumptiegedrag, brengt ze haar waarden in de praktijk. Ze is veganistisch en reist alleen met de trein naar het buitenland.

Met haar scherpte snijdt ze door de gordiaanse knoop van het klimaatdebat. Maar die scherpte kan ook pijn doen. Thunberg geeft geen geruststellende verzekeringen, ze is gewoon altijd oprecht. Is ze optimistischer geworden, nu het klimaatvraagstuk hoger op de politieke agenda staat en politici in de VS en Europa nadenken over Green New Deals die de overgang naar hernieuwbare energie zouden versnellen? Haar antwoord is brutaal eerlijk: ‘Nee, ik heb niet meer hoop dan toen ik begon. De uitstoot blijft toenemen en dat is het enige wat telt. Daar moeten we op blijven focussen. We mogen over niets anders praten.’

Sommige mensen voelen dat aan als een bedreiging. Een handvol lobbyisten voor de fossiele brandstoffen, politici en journalisten hebben beweerd dat Thunberg niet is wat ze lijkt: ze zou een product zijn van de milieubeweging en van belangengroepen uit de duurzame sector. Er is beweerd dat Ingmar Rentzhog, de ondernemer die voor het eerst over de klimaatspijbelaars tweette, Thunbergs naam gebruikt heeft om investeerders aan te trekken, maar volgens haar vader is de connectie overroepen. Hij zegt dat niemand in de familie van Rentzhog had gehoord toen Greta met haar staking begon. Zodra ze ontdekte dat hij haar naam zonder haar toestemming gebruikte, verbrak ze alle banden met het bedrijf en ze heeft zich voorgenomen om nooit met commerciële belangen samen te werken. Haar familie zegt dat ze nooit geld heeft gekregen voor haar activiteiten. In een recent interview heeft Rentzhog zijn optreden verdedigd, ontkend dat hij Greta exploiteerde en gezegd dat het hem niet om de winst maar om het klimaat te doen was.

Aanvallen op sociale media

Op sociale media zijn er grove aanvallen op Thunbergs reputatie en uiterlijk geweest. Het lijkt haar niet te storen – op school werd ze ook al gepest. ‘Toen ik begon, verwachtte ik dat er veel haat zou komen als het zou lukken’, zegt ze. ‘Het is een goed teken. Ik denk dat ze het doen omdat ze ons als een bedreiging zien. Dat betekent dat er iets veranderd is in het debat en dat we een verschil maken.’

Ze is van plan om elke vrijdag te blijven spijbelen en bij het parlement te protesteren tot de Zweedse regering het klimaatakkoord van Parijs naleeft. Dat leidt tot wat ze ‘vreemde tegenstellingen’ noemt: wiskundetaken maken en vechten om de planeet te redden; aandachtig naar leerkrachten luisteren en wereldleiders keihard verwijten dat ze onvolwassen zijn; de existentiële dreiging van de klimaatverandering afwegen tegen de moeilijke keuze van welke vakken ze op school zal volgen.

Het kan uitputtend zijn. Ze staat nog altijd om zes uur op om zich klaar te maken om naar school te gaan. Met de interviews en het schrijven van toespraken werkt ze soms 12 of 15 uur per dag. ‘Het kost natuurlijk veel energie. Ik heb weinig vrije tijd. Maar ik weet waarom ik dit doe en ik probeer gewoon zoveel te doen als ik kan.’ Tot nu toe lijken haar schoolprestaties er niet onder te lijden. Volgens haar vader blijft ze bij met haar huiswerk en hoort ze bij de vijf besten van de klas.

En nu ze voor het klimaat vecht, is ze niet langer eenzaam, niet langer stil, niet langer zo depressief. Ze is te druk bezig met een verschil te maken. En met zich te amuseren.

Wanneer ze vandaag terugkeert naar haar vaste stek voor het Zweedse parlement, zal ze gezelschap krijgen van haar klasgenoten en leerlingen van andere scholen. ‘Het wordt internationaal heel, heel groot, met honderdduizenden kinderen die spijbelen om te zeggen dat wij dit niet langer slikken’, zegt ze. ‘Ik denk dat dit pas het begin is. Er is verandering op til en de mensen zullen vechten voor hun toekomst.’

En dan wordt de activiste weer een tiener. ‘Ik kan bijna niet wachten en ik ben benieuwd naar de beelden, de dag nadien. Dat wordt leuk!’