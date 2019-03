Lichaam kardinaal Danneels opgebaard in Aartsbisschoppelijk Paleis

Het lichaam van de donderdag overleden kardinaal Godfried Danneels wordt volgende week drie dagen opgebaard in het Aartsbisschoppelijk Paleis in Mechelen, waar mensen het kunnen komen groeten en afscheid nemen.

Het lichaam van Danneels wordt opgebaard in het Aartsbisschoppelijk Paleis aan de Wollemarkt in Mechelen, waar het publiek het maandag, dinsdag en woensdag telkens van 15 tot 19 uur kan komen groeten.

‘Het Aartsbisschoppelijk Paleis is de plek waar hij dertig jaar gewoond en gewerkt heeft en is dus een zeer symbolische plaats voor de Kardinaal’, zegt Geert De Kerpel, woordvoerder van de persdienst van het Aartsbisdom Mechelen-Brussel. Mensen kunnen het lichaam groeten en het Aartsbisdom voorziet ook een rouwregister waarin mensen een boodschap kunnen achterlaten.

De uitvaart vindt plaats op vrijdag 22 maart om 11 uur in de Sint-Romboutskathedraal in Mechelen. Behalve de vele prominenten die worden uitgenodigd zal in de kathedraal ook plaats zijn voor burgers die de dienst willen bijwonen. De deuren gaan open om 9.30, het lichaam kan gegroet worden tot 10.40 uur.