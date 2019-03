Geen Kompany en De Bruyne in selectie van de Rode Duivels tegen Rusland en Cyprus

Roberto Martinez heeft vrijdagmiddag zijn Rode Duivels-selectie bekendgemaakt voor de eerste twee kwalificatieduels voor het EK 2020 – tegen Rusland (21/3) en op Cyprus (24/3) bekendgemaakt. Daarbij geen nieuwskomers, wel veel geblesseerden. Vincent Kompany, Kevin De Bruyne en Axel Witsel zullen er niet bij zijn. Leandro Trossard en Christian Benteke maken hun rentree bij de kern.

Martinez heeft vooral veel puzzelwerk in het middenveld. Axel Witsel geeft – voor het eerst in vijf jaar – geblesseerd verstek. Ook de Bruyne is nog geblesseerd. En Fellaini, Nainggolan en Defour haakten eerder al definitief af voor de Rode Duivels.

Voorin is Romelu Lukaku nog onzeker, achterin is Vincent Kompany nog niet fit en staat er een vraagteken achter de naam van Thomas Vermaelen.

Doelmannen: Thibaut Courtois, Simong Mignolet, Matz Sels, Koen Casteels

Verdedigers: Toby Alderweireld, Dedryck Boyata, Jason Denayer, Brandon Mechele, Thomas Vermaelen, Jan Vertonghen

Middenvelders: Mousa Dembélé, Yannick Carrasco, Timothy Castagne, Nacer Chadli, Thomas Meunier, Leander Dendoncker, Dennis Praet, Youri Tielemans, Hans Vanaken

Aanvallers: Christian Benteke, Eden Hazard, Thorgan Hazard, Adnan Januzaj, Dries Mertens, Leandro Trossard, Michy Batshuayi, Romelu Lukaku, Divock Origi

Dit had bondscoach Roberto Martinez te zeggen over...

… de afwezigheid van Kompany, De Bruyne en Witsel

“In maart zijn er altijd veel geblesseerden. Kompany, De Bruyne en Witsel zijn helaas out. Daarom heb ik 28 spelers opgeroepen. Ik wou zo veel mogelijk spelers hebben om aan deze nieuwe campagne te beginnen. Het is al van in november geleden dat we nog eens samen waren. Er zijn ook drie spelers met vraagtekens achter hun naam: Romelu Lukaku, Thomas Vermaelen en Mousa Dembélé. Maandag zullen we zien of ze klaar zijn?”

“Andere spelers krijgen nu kansen. We hebben genoeg spelers die op het hoogste niveau spelen en in goede vorm verkeren. We gaan kijken wie de rol van de geblesseerde spelers kan overpakken. Ik zie blessures niet als iets negatief. Ik ben blij met de spelers die ik wel te mijner beschikking heb. De blessures van sommige titularissen geeft de gelegenheid om andere spelers aan het werk te zien op het veld. Maar het zijn geen nieuwkomers hé. Ze weten allemaal hoe we werken. We moeten het wiel niet heruitvinden.”

… de match tegen Rusland

“We krijgen de moeilijkste tegenstander eerst op ons bord. Rusland schakelde Spanje uit op het afgelopen WK. Het is een team met veel ervaring. Met spelers uit grote teams in Europa. Maar ik denk dat het goed is voor ons om met een moeilijke match te beginnen. Dan moeten we meteen op ons best zijn. Ik vind het beter om een campagne te starten tegen een sterke ploeg. Tot eind juni hebben we nog vier interlands. Drie ervan zijn in Brussel. Daar moeten we ons thuisvoordeel laten spelen.”

… het pensioen van Marouane Fellaini

“Marouane Fellaini heeft de beslissing gemaakt om te stoppen en we respecteren dat. Hij is niet over één nacht ijs gegaan. We steunen hem daarin en bedanken hem voor wat hij gedaan heeft.”

… de blessure van Lukaku

“De kans dat hij fit geraakt is fifty-fifty. We hebben een goede relatie met Man United. Hij kan er niet meespelen dit weekend. Maar we hebben vertrouwen dat zijn situatie snel kan veranderen. Maandag nemen we de beslissing.”

… de selectie van Christian Benteke

“Benteke is helemaal fit. Hij heeft veel knieproblemen gehad, maar die zijn al een tijdje helemaal opgelost. Benteke heeft voor vijf goals en twee assists gezorgd in zijn laatste vijf interlands, vergeet dat niet.”

… de selectie van Zinho Vanheusden voor de beloften in plaats van de Rode Duivels.

“We willen onze jonge kerels de beste kans geven om klaar te zijn voor de toekomst. Dan gaat het niet alleen over Vanheusden, maar over vier à vijf spelers. Ze mogen nu met de beloften deelnemen aan het EK in Italië, het is al tien jaar geleden dat we er nog eens bij waren op zo’n groot toernooi. Voor hen is het een unieke kans om toernooi-ervaring op te doen. Matchen op zo’n toernooi zijn moeilijk. En het zal daarom een goede voorbereiding zijn op waarmee ze later te maken zullen krijgen met de Rode Duivels. Dat ze het maar laten zien voor ze naar de Rode Duivels komen. We menen dat sommige jongeren eerst dat pad moeten bewandelen vooraleer ze in aanmerking kunnen komen voor de Duivels.”