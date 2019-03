Voorlopig geen bijkomende veiligheidsmaatregelen in België

Frankrijk, Nederland en Groot-Brittannië nemen extra veiligheidsmaatregelen bij moskeeën na de dodelijke aanslag in Nieuw-Zeeland. In België ziet men daartoe voorlopig nog geen reden.

‘Ik heb uit voorzorg onze prefecten opgeroepen tot extreme waakzaamheid en hen gevraagd om de bewaking van gebedshuizen op te trekken, zoals het aantal patrouilles’, aldus de Franse minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner op Twitter, naar aanleiding van de aanslag op twee moskeeën in het Nieuw-Zeelandse Christchurch, geïnspireerd door extreemrechts, waarbij minstens 49 doden vielen.

Ook de politie in de Britse hoofdstad Londen voert de patrouilles rond moskeeën op, zegt burgemeester Sadiq Khan. 'Hartverscheurend nieuws uit Nieuw-Zeeland vanmorgen waar onschuldige mensen zijn vermoord vanwege hun geloof', tweette Khan. 'Londen is bij de mensen van Christchurch in het licht van deze gruwelijke terreuraanslag', voegde hij eraan toe. 'Londen zal altijd de diversiteit vieren die sommigen proberen te vernietigen.' Khan zei dat hij in nauw contact staat met de Londense Metropolitan Police, 'die de patrouilles rond moskeeën intensiveren en contact houden met leden van alle gemeenschappen'.

In Amsterdam worden er 'zichtbare en onzichtbare maatregelen' genomen. Burgemeester Femke Halsema benadrukt dat dit gebeurt op basis van 'gevoelens in de samenleving en niet op basis van een concrete dreiging'. Ambtenaren en agenten gaan vrijdag de wijken in om contacten te leggen en er is extra aandacht voor het middag- en avondgebed bij moskeeën.

Ook bij ons volgt het Crisiscentrum de situatie op de voet, maar voorlopig is er nog geen aanleiding om bijkomende veiligheidsmaatregelen te treffen, klinkt het daar.

‘De situatie wordt uiteraard van minuut tot minuut opgevolgd en constant geëvalueerd, maar voorlopig zijn er geen elementen opgedoken die erop wijzen dat we extra veiligheidsmaatregelen moeten treffen. Dat kan uiteraard heel snel worden aangepast, indien er toch nieuwe informatie opduikt’, aldus Yves Stevens, de woordvoerder van het Crisiscentrum. 'Onze beslissing is op nationaal niveau. De lokale politie kan zelf wel steeds beslissen om extra maatregelen te nemen aan bepaalde moskeeën.'