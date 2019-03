Waarom riep verdachte op om Pewdiepie te volgen?

‘Subscribe to PewDiePie’, zou de schutter in Christchurch hebben geroepen volgens sommige berichten, vlak voor hij een slachting aanrichtte in een moskee. Hij verwees daarmee naar een bizarre actie om te zorgen dat PewDiePie het populairste kanaal op Youtube blijft. PewDiePie zelf heeft al geschokt gereageerd.

Youtuber PewDiePie Foto: BELGAIMAGE

De Zweed Felix Kjellberg, beter bekend als PewDiePie, werd een zestal jaar geleden een wereldster met zijn video’s op YouTube waarin hij videogames speelt en becommentarieert. Daarbij kwam hij enkele keren in opspraak wegens racistische grappen, waarvoor hij zich achteraf verontschuldigde. Jarenlang is hij onbedreigd ’s werelds populairste YouTuber geweest, maar de jongste maanden speelt hij haasje-over met het Youtube-kanaal T-Series, een kanaal met Indische popmuziek.

Dat heeft een aantal fans van PewDiePie geïnspireerd om acties op te zetten waarbij ze mensen oproepen om zich te abonneren van PewDiePie. Zo begonnen in november printers over heel de wereld de slogan ‘subscribe to PewDiePie’ af te printen. Rond nieuwjaar verscheen op duizenden televisies dezelfde slogan - de Google Chromecast apparaten, die op de televisies aangesloten waren, waren gehackt. Beide acties zouden het werk zijn geweest van dezelfde twee hackers, HackerGiraffe and j3ws3r. HackerGiraffe verduidelijkte dat ze er niet écht op uit waren PewDiePie vooruit te helpen - het ging hen erom de beveiligingslekken in die printers en Chromecasts aan te tonen op een ludieke manier. ‘Subscribe to PewDiePie’ was op dat moment dus al een soort internetmeme geworden: een bekend zinnetje waar je naar kunt verwijzen om je eigen boodschap te brengen.

Anderen kraakten in december de website van The Wall Street Journal, om dezelfde oproep te tonen. PewDiePie heeft momenteel 89 miljoen abonnees, ongeveer evenveel als T-Series.

’Death to all jews’

PewDiePie is de afgelopen twee jaar een paar keer in verband gebracht met racisme. In 2017 maakte hij een video waarin hij twee mensen betaalde om een bordje met de tekst ‘death to all jews’ omhoog houden. Hij wilde daarmee naar eigen zeggen bewijzen dat je via het internet mensen tot gelijk wat kunt aanzetten. In ander video’s verwerkte hij videofragmenten van Hitler. Hij kwam die controverse te boven, maar eind 2018 ging hij opnieuw in de fout: hij gaf zijn fans de aanbeveling om te gaan kijken naar de video’s van het Youtube-kanaal ‘E;R’, een kanaal dat ook racistische video’s bevat. Achteraf verduidelijkte Kjellberg dat hij de nazi-verwijzingen in de video’s van E;R niet had gezien, ‘anders had ik niet naar hem verwezen’.

Felix Kjellberg heeft inmiddels via Twitter gereageerd op het bericht, dat de schutter zijn naam zou hebben gebruikt. ‘Het maakt mij ziek dat deze persoon mijn naam heeft uitgesproken. Mijn hart en gedachten gaan uit naar de slachtoffers, families en iedereen die door deze tragedie is getroffen’.