Amerikaanse beurswaakhond vervolgt Volkswagen

De Amerikaanse beursregulator SEC onderneemt juridische stappen tegen Volkswagen. De Duitse autobouwer heeft miljarden opgehaald met obligaties, maar misleidde investeerders daarbij over de vervuilende uitstoot van zijn wagens.

Van april 2014 tot mei 2015 haalde Volkswagen 13 miljard dollar op via uitgiften van waardepapier, terwijl het topmanagement van de groep volgens de beursregulator wist dat meer dan 500.000 auto’s op de Amerikaanse markt niet voldeden aan de uitstootnormen.

Er is donderdagavond een procedure opgestart in Californië. ‘Wie een obligatie aanbiedt, moet beleggers volledige en precieze informatie geven’, zegt Stephanie Avikian van de Securities and Exchange Commission (SEC). De Amerikanen willen onterecht verkregen winsten van Volkswagen recupereren en vragen een verbod voor oud-topman Martin Winterkorn om nog te werken in een beursgenoteerd bedrijf in de VS.

Volkswagen noemt de procedure van de SEC ‘juridisch en feitelijk fout’ en zal er zich naar eigen zeggen krachtig tegen verzetten. De autobouwer wijst er onder meer op dat de obligatiehouders netjes op tijd en volledig zijn terugbetaald.