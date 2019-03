Tomorrowland Winter heeft overeenkomst voor vijf jaar

De eerste editie van Tomorrowland Winter in het Franse skigebied Alpe d’Huez is nog in volle gang, maar er wordt al gekeken naar de toekomst.

De organisatie van het festival heeft met het lokale bestuur een overeenkomst voor vijf jaar afgesloten. Hoe die overeenkomst concreet wordt ingevuld, valt nog te bezien.

‘We kunnen het festival verplaatsen naar een weekend of we kunnen kiezen voor twee weekends. We moeten ook kijken naar de schoolvakanties, want we willen de vaste vakantiegangers niet tegen de borst stuiten’, klinkt het bij ­Tomorrowland.