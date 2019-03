VRT excuseert zich bij Jean-Marie Dedecker voor ‘beledigende’ advertentie

De VRT heeft zich bij politicus Jean-Marie Dedecker verontschuldigd voor een krantenadvertentie van Radio 2. In die advertentie zoekt de radiozender tijdelijke vervangers voor 'De Madammen'.

Radio 2 moest voor volgende week op zoek naar vervangers voor Anja Daems, Cathérine Vandoorne en Siska Schoeters. Die gaan elk met vijf luisteraars op droomreis naar Kenia, New York en Noorwegen. De vervangers zijn Gilles De Coster, Bart Peeters en Tomas De Soete. Dat nieuws werd aangekondigd met advertenties, waarin zogezegd nog naar vervangers werd gezocht.

In de oproep voor de vervanger van Schoeters, op maat geschreven van haar echtgenoot Tomas De Soete, stond bij het profiel 'op het werk of aan de toog van Café Corsari; jij kan het altijd met iedereen vinden. Behalve met Jean-Marie Dedecker dan'.

De zin is een onduidelijke knipoog naar een incident tussen Dedecker en De Soete uit 2007. De toenmalig radiopresentator confronteerde Dedecker tijdens een rechtstreekse uitzending op Studio Brussel met het feit dat een luisteraar hem op de snelweg dertig kilometer te snel had zien rijden tijdens het smogalarm. Dedecker vond het niet kunnen dat de radiozender via het parlement te weten was gekomen wie de eigenaar van zijn nummerplaat was.

'Ludiek bedoeld'

Omdat die context in de advertentie van Radio 2 ontbreekt, lijkt het alsof de advertentie Dedecker viseert. De VRT heeft zich dan ook verontschuldigd, zegt Jean-Marie Dedecker in een reactie aan Het Nieuwsblad: 'Ze zeggen dat de advertentie aan hun aandacht ontsnapt is, wat ik moeilijk kan geloven. Je bent een staatszender of niet, denk ik dan.'

'Ik wil er geen drama van maken, maar het is wel ongelukkig. En dan te zeggen dat ik onlangs nog een hele week bij Anja Daems te beluisteren was in De Madammen. Ik weet nog wel dat ik pisnijdig was na dat gesprek op Studio Brussel. Ik vond dat echt getuigen van DDR-toestanden, op die manier politici aanpakken. En ik blijf dat smogalarm hypocriet vinden. Ik ga geen onnozele reglementen volgen', aldus Dedecker.

Volgens nethoofd Jan Knudde van Radio 2 ging het om een inschattingsfout en waren er geen slechte bedoelingen of politieke statements gemoeid: 'De advertentie was ludiek bedoeld. Dat heb ik Jean-Marie Dedecker ook persoonlijk verteld. Radio 2 werkt met de gemeente Middelkerke samen voor een aantal projecten en we willen die goede samenwerking behouden.'