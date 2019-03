Niet ontplofte granaten gevonden nabij Park Spoor Noord

In Antwerpen is de Rupelstraat nabij Park Spoor Noord vrijdagochtend volledig afgesloten door de politie na de vondst van drie granaten op straat.

De explosieven zijn niet ontploft. Mogelijk gaat het opnieuw om een poging om een of meerdere geparkeerde voertuigen te beschadigen. Tien dagen geleden brandde er al eens een wagen uit in dezelfde straat en ook elders in de buurt waren er soortgelijke feiten, mogelijk gekaderd in het aanhoudende Antwerpse drugsgeweld.

Ontmijningsdienst Dovo kwam vrijdagochtend ter plaatse om de springtuigen te onderzoeken. Mogelijk gaat het om nepgranaten. De politie laat in een update alvast weten dat er geen gevaar (meer) dreigt voor de omgeving. De straat blijft wel nog even afgesloten, onder meer omdat het labo de nodige vaststellingen moet doen.