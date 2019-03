Huygens is een internationale projectmanager uit Antwerpen. De voorbije maanden heeft hij in Australië en in Nieuw Zeeland doorgebracht.

Michael Huygens (38) uit Antwerpen was vrijdagmiddag in Christchurch, op het moment dat daar een aanslag plaatsvond tegen twee moskeeën. ‘Er werd snel een “lockdown” afgekondigd.’

Huygens is een internationale projectmanager uit Antwerpen. De voorbije maanden heeft hij in Australië en in Nieuw Zeeland doorgebracht.

‘Toen het gebeurde zat ik in een shuttle van de luchthaven naar het stadscentrum’, zegt Michael Huygens, in een gesprek via Whatsapp. ‘Plots hoorden we een viertal sirenes, en daarna nog meer. De sirenes bleven maar komen, uit verschillende hoeken, iets wat voor Nieuw Zeeland behoorlijk abnormaal is. In het hotel gaf het baliepersoneel ons zo veel mogelijk informatie. Overal stond de televisie aan. De overheid kondigde snel een “lockdown” af, die vooral gold voor scholen en ziekenhuizen. Maar ook ons hotel sloot de deuren en raadde iedereen die niet echt naar het stadscentrum moest, af het hotel te verlaten.’

Rond halfzes ’s avonds werden de scholen weer opengesteld en konden ouders hun kinderen oppikken. Ook de hotelgasten konden toen weer naar buiten. ‘Veel bars en restaurants hielden toch de deuren dicht, en wie wel open was, zat snel stampvol’, vertelt Huygens. ‘De Nieuw-Zeelanders hebben voorzichtigheid aan de dag gelegd, maar van blinde paniek was nu ook weer geen sprake. Er werd voortdurend nauwkeurig gecommuniceerd, waardoor je nooit het moment had in het ongewisse te verkeren. Bovendien is ook alle communicatie opengebleven, wat na de aanslagen bij ons in Brussel anders was. Toen lag het dataverkeer enkele uren plat.’

‘De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern zei dat dit soort geweld geen plaats heeft in Nieuw Zeeland, en ik herken me in die woorden. Op straat zie je erg veel buitenlanders, één op twee is vast een bezoeker. Nieuw-Zeelanders komen over als erg behulpzaam en tolerant. Er zijn een aantal moskeeën, maar in het straatbeeld zie je weinig moslims of joden in vergelijking met mijn thuisstad Antwerpen. Ik heb in elk geval niet het gevoel dat er over moslims problematisch wordt gedaan.’

‘De Nieuw-Zeelanders met wie ik sprak, zeiden dat dit dan ook erg bevreemdend voelt. Het dichtst dat deze stad bij een traumatische ervaring is gekomen, was de zware aardbeving van acht jaar geleden, waarbij slechts dertien van in totaal zestig hoge gebouwen overeind zijn gebleven. Christchurch heeft hard gevochten om er opnieuw bovenop te komen, en terug te komen als een frisse, moderne stad. En nu gebeurt dit. De stad en haar inwoners verdienen dit niet.’