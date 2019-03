Al meer dan 3.000 inschrijvingen voor Het grote gelijk: ook u kan nog meedoen

Al meer dan 3.000 Vlamingen en Brusselaars schreven zich in voor Het grote gelijk en willen op zaterdag 4 mei in gesprek gaan met iemand die anders denkt. Het grote gelijk is een initiatief van De Standaard, Knack, Bruzz en StampMedia om de filterbubbel te doorbreken.

Is de slinger van #MeToo doorgeslagen? Is de islam verenigbaar met de westerse waarden? Zijn we te onverdraagzaam tegenover migranten? Werkt de politiek in België? Moet autorijden fors ontmoedigd worden? Verwaarloost ons onderwijs de slimste leerlingen? En tot slot, bent u bereid om veel comfort in te boeten om het klimaat te redden? Het zijn kwesties waar we gemakkelijk overtuigd zijn van ons eigen gelijk. En waarover we vooral praten met vrienden met een gelijkaardige mening.

Het grote gelijk geeft u de kans om hierover van gedachten te wisselen met iemand die anders denkt. Met iemand uit uw buurt, op zaterdag 4 mei, of een week later met iemand van elders in Europa. Want De Standaard werkt ook samen met media uit heel Europa voor een Europese editie. Zo kunt u met een Brit het gesprek aangaan over de zin en onzin van een sterke Europese Unie, of met een Fransman over de gele hesjes. Aan de Europese editie doen onder andere de Financial Times, Zeit Online, Arte, La Repubblica en Der Standard mee.

Ook u kan nog meedoen. Wilt u in gesprek gaan met iemand die bij u in de buurt woont? Beantwoord dan de vragen hieronder. Wilt u ook of liever een Europeaan ontmoeten, dan kan u zich daarvoor hier inschrijven.