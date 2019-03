‘We hebben hier zo lang naar uitgekeken’, glunderde Jan Paternoster na het symbolische ‘Built to last’. Er volgde een highfive met drummer Dries Van Dijck, met wie hij al sinds zijn puistige tienerjaren jaar het onstuimige pad van de rock-‘n-roll bewandelt. Mooi moment was dat, en zo waren er veel. Het plezier spatte in Brussel, hun thuisbasis, van elke noot af. Niets moest, alles kon, dát gevoel.

Het bluesrockende tweespan is intussen een ‘duo met drie’ geworden. Paternoster en Van Dijck hadden voor hun vijfde album een verschroeiende grungeplaat in gedachten. Ze kwamen uit bij 'Tattooed smiles', hun meest ingetogen en gelaagde werk tot nog toe. Enter Jasper Morel, een multi-instrumentalist met jazzroots die rijkere levenskleuren toevoegde in de studio.

Live zorgden Morels synthstrijkers voor extra spankracht in ‘Kick the habit’, verving zijn mellotronsolo de vlammende gitaarsolo van ‘High on a wire’ en pimpte hij hier en daar met shakers en tamboerijn. Het gaf Black Box’ jeugdige branie van weleer meer diepte. De in werkmansonesie gehulde Paternoster profiteerde vooral ook van de ruimte om wat impressionistischer met zijn gitaar te schilderen. Het nieuwe Black Box Revelation oogde even solide als vroeger, maar een stuk soepeler.

De driehoek die ze vormden, bleek in Brussel goeddeels gelijkbenig. Morel zocht het drumstel van Van Dijck op terwijl die een kale elektronische drumbeat à la The Kills onder ‘Tattooed smiles’ mikte. Op de achtergrond flikkerde de titel in helrood neon, het vuur zat erin. In ‘Gloria’ vervingen beiden feilloos de soulvolle oewoehoe’s van de Gospel Queens. Morel schurkte even later tegen Paternoster aan en plaatste een solo aan de rand van het podium.

Wat Morel niet bij had, was een... basgitaar. Niet nodig, dankzij Van Dijcks diepe, dynamische uithalen die je interne huishouding door elkaar ranselden. En al zeker dankzij Paternosters laag ronkende gitaar. Die zakte in het aan Black Sabbath likkende coda van ‘Lazy St.’ zo diep weg dat Broekzele opnieuw de swamp werd die het ooit was. ‘Damned body’ haalde er ook nog eens de seks van Queens of the Stone Age bij. My my, rock-‘n-roll can never die.

Nieuwe nummers als ‘Kick the habit’ en ‘Laisser partir’ - Neil Young op z’n bluesiest - vielen op door hun lazy ass. Dat is: ze hingen wat lomer in de touwen, en gaven je de tijd om mee te duiken in de overpeinzingen van Paternoster. Hij blikte terug op een stukgelopen relatie, maar bleek vooral verslaafd aan zijn nieuwe liefde. Iederéén brulde ‘You’re my sex, my cocaine’ mee. Hij verraste meer in zijn weemoedige blik op verleden en toekomst in ‘Blown away’. ‘Mama call me, please’ rockte als oudere, wijzere Stones, terwijl hij een uitgebluste burger typeerde met de trefzekerheid van Ray Davies.

Ja, ‘Never alone, always together’ en ‘I think I like you’ werden door het publiek omhelsd als oude liefdes. Een iets jonger ‘War horse’ galoppeerde met veel zwier door de zaal. Het kreeg tot vijfmaal toe opnieuw de sporen terwijl Paternoster maar blééf ‘Nothing will stop me’ briesen. Bier, crowdsurfers, vuisten in de lucht. Fraai, maar wij genoten er vooral ook van hoe Black Box Revelation net zoals de tieners in de zaal volwassen is geworden. Dat klinkt erger dan het in werkelijkheid is.