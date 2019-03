Kris Peeters reageert scherp op uitspraken van Bart De Wever: ‘Dat doe je niet’

Vicepremier Kris Peeters (CD&V) heeft scherp gereageerd op de uitspraken van Bart De Wever (N-VA).

‘Er zijn geen uitzonderingen’, zei De Wever in het programma ‘Alloo bij Bart De Wever’ . ‘Het eindigt altijd een beetje droevig. Kijk nu naar Kris Peeters, die de Europese lijst moet trekken: dat is een droevig einde, als vicepremier. Iedereen weet, dat is eigenlijk uw pensioen. De Romeinen zouden gezegd hebben: Ga naar huis, laat uw bad vollopen en zet uw aderen open, u bent niet meer nodig. En nu word je naar het Europees Parlement gestuurd.’

Peeters begrijpt de vijandigheid van De Wever niet. ‘Politiek is geen persoonlijke kwestie. Ik doe zo’n uitspraken zelf niet en ik heb Bart De Wever of niemand persoonlijk getackeld.’

‘Ik vind dat geen stijl’, zegt hij. ‘Zelfdoding is een heel ernstige problematiek. Zulke uitspraken over een politiek tegenstander in de mond nemen, dat doe je niet.’

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen hakte De Wever al hard in op Peeters. Hij noemde Peeters een ‘transmigrant’. ‘Ik hoop dat de nationale politiek enig niveau behoudt’, zegt Peeters nog.

Eerder had CD&V-voorzitter Beke de uitspraken van De Wever al fel beoordeeld. ‘Klasse, je hebt het of je hebt het niet’, schreef partijvoorzitter Wouter Beke (CD&V) op Twitter. ‘Een echt degoutante uitspraak van mijn collega.’

Alleen lijkt De Wever zo ook wel te bevestigen dat de overstap van Vlaams minister-president en partijgenoot Geert Bourgeois een pensionering is. Nochtans wilde niemand bij de partij dat gezegd hebben. De N-VA zelf heeft overigens al onderstreept dat de situatie van Geert Bourgeois niet vergelijkbaar is met die van Kris Peeters ‘want Bourgeois leed geen politieke nederlaag met een exit tot gevolg’.