Yukiya Arashiro (Bahrain Merida) is maanden buiten strijd

Bahrain Merida zal enkele maanden geen beroep kunnen doen op Yukiya Arashiro. De Japanner kwam tijdens een trainingsrit zwaar ten val en ging donderdagavond in Thailand onder het mes om een breuk in de linkerelleboog te herstellen. Daarvan zal hij zo’n drie maanden moeten revalideren.

Arashiro moet ook een ingreep aan het linkerdijbeen ondergaan. Die breuk vergt anderhalve maand herstel.

De 34-jarige Arashiro is bezig aan zijn derde seizoen bij Bahrain, waar hij teamgenoot is van Dylan Teuns. De tweevoudig Japans kampioen (2007, 2013) begon zijn campagne in de Tour Down Under en reed vorige maand de Ronde van Oman.