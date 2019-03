Politieruiters riskeren straf omdat ze niet door de urine van paard wilden stappen

De rechters van de Raad van State moeten beslissen of vijf ruiters van de federale politie een sanctie verdienen, omdat ze na de nationale feestdag niet op het correcte moment van hun paard afstapten.

Het incident vond plaats op 21 juli 2014. Nadat de Koninklijke escorte te paard na de festiviteiten van de nationale feestdag was teruggekeerd naar de kazerne in Etterbeek, beval de commandant de zowat honderd ruiters dat ze op de binnenplaats moesten afstijgen. Vervolgens moesten ze te voet met het paard aan de hand naar de stallen marcheren.

Vijf ruiters weigerden, en reden te paard naar de stal. Ze hadden daarvoor een praktische reden: als ruiters na een lange dag afstijgen, beginnen sommige paarden onbedaarlijk te plassen. Daardoor zouden de ruiters door de urine moeten stappen. ‘Er is geen enkele reden waarom we al op de binnenplaats moeten afstijgen’, zo hadden de ruiters het probleem vooraf al aangekaart. ‘Enkel een traditie die nog dateert uit de periode van de Rijkswacht.’ Bovendien mochten sommige ruiters van diezelfde commandant wél naar de stallen rijden.

Maar omdat ze een bevel van hun commandant negeerden, kregen de vijf ruiters in 2015 een sanctie. De inspecteurs kregen een waarschuwing in hun dossier, de hoofdinspecteurs een blaam. Vier van hen stapten naar de Raad van State. Meer dan vier jaar na datum moet dat rechtscollege nu beslissen of de agenten moesten afstappen of niet. De persdienst van de federale politie wil niet reageren op de zaak.

Het probleem zelf is ondertussen wel opgelost. In november 2014 werd beslist dat alle ruiters vanaf dan direct naar de stallen mogen rijden.