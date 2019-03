Greenyard wil 422 jobs schrappen

Het Belgische groentebedrijf Greenyard lanceert een transformatieplan waardoor mogelijk 422 banen zullen verdwijnen in verschillende landen waar de groep actief is. In België is maar ‘een zeer beperkt’ aantal banen bedreigd.

Greenyard, dat in België enkele duizenden mensen tewerkstelt, kampt naar eigen zeggen met een toenemende concurrentiedruk. Daar kwamen vorig jaar nog een extreem droge zomer en een grote terugroepactie wegens een listeriabesmetting in een Hongaarse fabriek bij. Het bedrijf had vorige maand al aangekondigd dat er een transformatieplan in de maak was.

Dat plan is nu klaar. Er verdwijnen mogelijk 422 banen. De zwaarste impact is voor het Verenigd Koninkrijk en Duitsland.

Een cijfer voor België staat er niet in de mededeling van Greenyard, maar volgens verantwoordelijke Investor Relations Dennis Duinslaeger gaat het om een zeer beperkt aantal. ‘Uit respect voor de sociale partners gaan we daar geen getal op zetten, maar op de 422 is het zeer beperkt’, zegt hij. De onderhandelingen met de vakbonden over het plan worden opgestart.

Greenyard wil niet alleen banen schrappen, maar ook geld vrijmaken. Daarom wil het bepaalde ‘niet-essentiële’ activiteiten verkopen. Een fabriek voor bevroren groenten in Hongarije staat op de lijst, maar ook de conservenafdeling komt in de etalage. Die heeft fabrieken in Bree, Rijkevorsel en het Nederlandse Velden. Verder heeft het bedrijf zakenbank Lazard ingeschakeld om te helpen bij het vinden van extra kapitaal.