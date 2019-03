Max Verstappen reed tijdens de eerste dag in Australië de derde tijd. De Nederlander was best tevreden over zijn vrijdag in Melbourne, al was hij wel ook onder de indruk van de snelheid van Mercedes.

Mercedes was tijdens beide oefensessies op het Albert Park circuit bovenaan terug te vinden, telkens was het Lewis Hamilton die de besttijd liet noteren. Verstappen reed tijdens de eerste en tweede oefensessie de vierde tijd en derde tijd.

's ochtends was Verstappen slechts twee tienden trager dan Hamilton maar in de namiddagsessie bedroeg het verschil plots acht tienden, wat toch wel een groot verschil is met Hamilton. Verstappen is dan ook onder de indruk van de snelheid die Hamilton en Mercedes lieten zien.

"Ik ben best tevreden over hoe de eerste dag is verlopen. We hebben veel ronden gereden en de rondetijden waren volgens mij ook niet al te slecht, al zag Mercedes er wel heel snel uit," zei Verstappen na afloop van de tweede sessie zo valt te lezen op zijn officiële website.

"Ze hebben hun huiswerk duidelijk goed gedaan. Wij hebben nog wat werk te doen en veel te analyseren."

Ondanks het grote tijdsverschil is Verstappen tevreden over zijn Red Bull RB15 met Honda-motor.

"Over het geheel genomen voelde de wagen prima aan. Er zijn altijd dingen die je nog kunt verbeteren en daar gaan we vanavond dan ook naar kijken. Wat de motor betreft waren er geen problemen. Die liep heel soepel en deed het goed."

