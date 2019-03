Nieuwe Tesla-SUV in 2020

Tesla werpt zich op de markt van de SUV-crossovers. De Model Y moet in de herfst van 2020 op de markt komen, en zal 39.000 dollar (34.400 euro) kosten.

Als alles mee zit lanceert Tesla volgend jaar een nieuwe elektrische wagen: de Model Y. Ceo Elon Musk stelde het nieuwe model afgelopen nacht voor in Californië. Hij toonde er een blauw prototype. Met de Model Y werpt het bedrijf zich op de SUV-crossover-markt. Dat zijn wagens die het midden houden tussen een terreinwagen en een berline. Dat Tesla zijn zinnen op die markt zet mag niet verbazen, want het is in veel regio’s het snelst groeiende segment. Met de Model S en 3 heeft Tesla twee berlines in het gamma. De Model X is een grote, uit de kluiten gewassen SUV.

Het basismodel van de Model Y zal 39.000 dollar (34.400 euro) kosten met een rijbereik van 370 kilometer, maar die zal pas in de lente van 2021 beschikbaar zijn. Het bedrijf start eerst met de productie van de duurdere uitgeruste modellen die in de herfst van 2020 op de markt moeten komen. Die zullen 47.000 dollar (41.500 euro) kosten en een rijbereik hebben van 482 kilometer.

De productie op rolletjes laten lopen wordt de grote uitdaging voor Tesla. Met de introductie van de Model 3 kende het bedrijf grote problemen om de productielijnen in orde te krijgen. Het leidde tot grote vertragingen van de leveringen. Musk noemde het een keer ‘production hell’. Pas enkele maanden lijkt het bedrijf zijn zaakjes op dat vlak op orde te hebben. Mogelijk zal de introductie van de Model Y vlotter verlopen, omdat de wagen op hetzelfde onderstel als de Model 3 wordt gebouwd.

Geïnteresseerde klanten kunnen alvast intekenen op een pre-reservatie, waarbij de 2.500 dollar voorschot moeten neerleggen. Mochten ze toch van een bestelling afzien, dan krijgen ze dat geld terug. Het is dezelfde aanpak die Tesla bij de lancering van eerdere modellen hanteerde. Bij de Model X bedroeg het voorschot 5.000 dollar. Geschat werd dat zo’n 30.000 mensen een pre-order hadden gedaan, wat Tesla voorzag van 150 miljoen dollar nog voor de eerste Model X aan een klant werd geleverd.