Carrièreswitch vanuit Rusland: ‘Hoe mijn job mijn leven veranderde’

‘En dan vind je de job van je leven’. Voor sommigen is dat eerder ‘de job die hun leven veranderde’. Zoals de Russische Anastasiia Kudashova, van opleiding architecte maar vandaag aan de slag als designmanager in ons land. Ze switchte dus niet enkel van carrière maar ook van land. “Ik hou wel van de rationele Belgische mentaliteit.”

Anastasiia Kudashova is afkomstig van Moskou en werkt als designmanager bij UNILIN, bekend van het Quick-Step merk. Ze is pas 25 en heeft nu al een functie met grote verantwoordelijkheid bij deze wereldspeler in de vloerindustrie.

Anastasiia: “Elke dag probeer ik de meest creatieve en esthetische ontwerpen te maken voor de laminaatcollectie. In mijn job kan ik heel creatief en innovatief zijn. Ik doe vrijwel overal waar ik kom inspiratie op. Meestal haal ik die uit decors of patronen in de natuur of in mijn omgeving. Zo was ik onlangs in Parijs en daar heeft een prachtige deur mij geïnspireerd voor een ontwerp.”

Uitwisselingsprogramma

Anastasiia studeerde architectuur in Moskou. Ze werkte er als hoofdarchitect, maar kreeg de vraag van UNILIN om daar te beginnen als designer. In 2017 kwam ze op de Belgische headquarters van UNILIN terecht via een internationaal uitwisselingsprogramma. Jonge mensen uit verschillende landen worden opgeleid en klaargestoomd in België, om dan hun opgedane kennis en ervaring toe te passen in de buitenlandse vestigingen. “Toen ik hoorde dat ik geselecteerd was voor het uitwisselingsprogramma, twijfelde ik geen seconde. Ik moest dat gewoon doen”, aldus Anastasiia. Alles liep zo vlot in België dat de plannen wijzigden en Anastasiia de kans kreeg om te blijven.

