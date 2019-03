NBA. Europese toppers zorgen voor thriller in Denver, play-offs héél ver weg voor LeBron James en zijn LA Lakers

De Los Angeles Lakers hebben donderdagavond hun zesde nederlaag in zeven wedstrijden geleden in de NBA. Hoewel LeBron James op de afspraak was, gingen de Californiërs tegen de Toronto Raptors onderuit met 111-98.

James maakte, ondanks een beperkte speeltijd van 32 minuten, 29 punten en werd daarmee topschutter in de uitverkochte Scotiabank Arena (19.962 toeschouwers). Bij de Canadezen was Kawhi Leonard goed voor 25 punten, vijf meer dan teamgenoot Norman Powell. De Raptors misten sterkhouders Kyle Lowry (enkel) en Serge Ibaka (schorsing) maar kwamen tegen de Lakers nooit in de problemen. Bij de rust stonden ze 65-54 voor.

Het ziet er inmiddels steeds meer naar uit dat de Lakers een kruis mogen maken over de play-offs. De zestienvoudige NBA-kampioen (alleen Boston doet beter) is pas elfde in de Western Conference. Alleen de top acht mag naar de nacompetitie. Toronto verstevigde met de zege zijn tweede plaats in de Eastern Conference achter Milwaukee.

Dé wedstrijd van de avond was die tussen de Denver Nuggets en Dallas Mavericks. Luka Doncic deed zijn best met 24 punten (plus 11 rebounds en 9 assists) en twee inventieve korven in de slotseconden, maar werd geklopt door een andere Europese topper. Nikola Jokic bezorgde Denver met zijn allereerste buzzer beater de 100-99-overwinning.

Uitslagen:

Indiana - Oklahoma City 108-106

Orlando - Cleveland 120-91

Boston - Sacramento 126-120

Toronto - LA Lakers 111-98

Utah - Minnesota 120-100

Denver - Dallas 100-99

Standen (zeges, nederlagen, winstpercentage):

EASTERN CONFERENCE

1. Milwaukee 51 17 0.750 (x)

2. Toronto 49 20 0.710 (x)

3. Indiana 44 25 0.638

4. Philadelphia 43 25 0.632

5. Boston 42 27 0.609

6. Brooklyn 36 34 0.514

7. Detroit 34 33 0.507

8. Miami 32 35 0.478

9. Orlando 32 38 0.457

10. Charlotte 30 37 0.448

11. Washington 29 39 0.426

12. Atlanta 24 45 0.348

13. Chicago 19 50 0.275 (e)

14. Cleveland 17 52 0.246 (e)

15. New York 13 55 0.191 (e)

WESTERN CONFERENCE

1. Golden State 46 21 0.687

2. Denver 45 22 0.672

3. Houston 42 26 0.618

4. Portland 41 26 0.612

5. Oklahoma City 42 27 0.609

6. Utah 39 29 0.574

. San Antonio 39 29 0.574

8. LA Clippers 39 30 0.565

9. Sacramento 33 34 0.493

10. Minnesota 32 37 0.464

11. LA Lakers 31 37 0.456

12. New Orleans 30 40 0.429

13. Memphis 28 41 0.406

14. Dallas 27 41 0.397

15. Phoenix 16 53 0.232 (e)

(x) = geplaatst voor de play-offs

(e) = uitgeschakeld voor de play-offs

Programma van vrijdag:

Detroit - LA Lakers

Philadelphia - Sacramento

Washington - Charlotte

Miami - Milwaukee

Houston - Phoenix

New Orleans - Portland

San Antonio - New York

LA Clippers - Chicago