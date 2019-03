Milos Raonic en Dominic Thiem staan in halve finales Indian Wells

De Canadees Milos Raonic (ATP 14) en de Oostenrijker Dominic Thiem (ATP 8) hebben zich bij de laatste vier geschaard op het Masters 1.000-toernooi in het Amerikaanse Indian Wells (hard/8.359.455 dollar).

Raonic klopte in zijn kwartfinale de Servische ‘lucky loser’ Miomir Kecmanovic (ATP 130) met 6-3 en 6-4. Thiem kreeg zijn ticket voor de halve finales cadeau. Zijn Franse tegenstander Gaël Monfils (ATP 19) gaf forfait vanwege een blessure aan de achillespees.

Milos Raonic doet met zijn halve finale even goed als vorig jaar. Toen verloor hij van Juan Martin del Potro, die daarna ook Roger Federer klopte in de finale. In 2016 haalde de Canadees de finale in Californië. Novak Djokovic bleek dan te sterk.

Dominic Thiem staat voor het eerst in de halve finales in Indian Wells. Vorig jaar ging hij er in de derde ronde uit.

Vandaag/vrijdag staan de twee overige kwartfinales op het programma. Roger Federer (ATP 4) treft de Pool Hubert Hurkacz (ATP 67), Rafael Nadal (ATP 2) staat tegenover de Rus Karen Khachanov (ATP 13).