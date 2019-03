Bij schietpartijen in twee moskeeën in het Nieuw-Zeelandse Christchurch vielen veertig doden en tientallen gewonden. Het nationale cricketteam van Bangladesh heeft de aanslag nipt kunnen ontlopen.

Een overlevende vertelde TVNZ dat de schietpartij bij de Al Noor-moskee ongeveer twintig minuten heeft geduurd. De schutter viseerde eerste de gebedskamer met mannen, ging daarna naar de gebedskamer met vrouwen. ‘Ik kon niets anders doen dan wachten en bidden. Laat de man alstublieft zonder kogels vallen’, aldus de ongeïdentificeerde man.

‘Hij had een groot geweer en begon op iedereen te schieten in de moskee, overal’, aldus Ahmad Al-Mahmoud. Hij kon samen met enkele anderen ontsnappen door een glazen deur te breken.

De 29-jarige Hassan, een Sri Lankaan die zes maanden geleden naar Nieuw-Zeeland kwam, was in de Linwood-moskee toen het vuur werd geopend. De schutter schreeuwde, zwaaide wild met zijn geweer en vuurde in het wilde weg, vertelt hij aan The Guardian. De politie arriveerde binnen de vijf à tien minuten.

‘Ik dacht dat Nieuw-Zeeland een veilig en vredevol land was voor iedereen. Ik kwam naar hier omdat ik wist dat er geen oorlogen waren. Politieagenten zeggen dat het de eerste keer is dat gebeurt in hun land. Ik weet niet wie dood is en wie nog leeft, ik kan alleen afwachten.’

Ook Mohammed was in de moskee toen de schietpartij begon, om 13.45 uur lokale tijd, samen met ongeveer 400 anderen die er hadden verzameld voor het vrijdagsgebed. Toen hij de schoten en het geschreeuw hoorde, dacht hij dat er iets was ontploft in de keuken. Hij liep samen met zijn neef naar de achteringang.

‘Beangstigend’

Het nationale cricketteam van Bangladesh heeft de aanslag bij de Al Noor-moskee nipt kunnen ontlopen. ‘Ze zaten op de bus, die net toekwam bij de moskee toen het vuur werd geopend’, aldus Mario Villavarayen, een van de coaches, aan Reuters. ‘Ze zijn geshockeerd, maar veilig.’ Een van de spelers zegt op Twitter dat het ‘beangstigend’ was. ‘We hebben enorm veel geluk gehad.’