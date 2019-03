Lewis Hamilton snelste in Australië, speelt Ferrari verstoppertje?

Ook tijdens de tweede oefensessie voor de GP van Australië heeft Lewis Hamilton de snelste tijd gereden. Ferrari volgde op redelijke afstand, speelt de Scuderia verstoppertje?

Tijdens de eerste oefensessie op het circuit van Albert Park lagen de tijden erg dicht bij elkaar. Hamilton was de snelste maar Ferrari volgde met beide wagens op een handvol duizendsten en ook Max Verstappen was toen slechts twee tienden trager.

Deep into #FP2. Who’s up for some quick-fire questions? ??



Same drill as 2018, got a #AusGP question for us, tweet us and we’ll try and answer! ?? pic.twitter.com/H2jqhMe7hG — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) March 15, 2019

Hamilton en Mercedes waren ook tijdens de tweede oefensessie de snelsten maar deze keer hadden ze bijna een voorsprong van een seconde op Ferrari.

Sebastian Vettel reed in zijn Ferrari SF90 immers pas de vijfde tijd. Het ziet er dan ook naar uit dat Ferrari tijdens de tweede oefensessie verstoppertje speelde.

Valtteri Bottas, de teamgenoot van Hamilton reed de tweede tijd, op minder dan een tiende van zijn Britse teamgenoot. Verstappen en teamgenoot Pierre Gasly volgden in de Red Bull op zo'n acht tienden van Hamilton.

Even two-time #AusGP winners can't resist the grass sometimes



A little FP2 gardening for Kimi Raikkonen ?¿#AusGP ?u?º #F1 pic.twitter.com/GduKHN19i9 — Formula 1 (@F1) March 15, 2019

Opmerkelijk ook was dat rookie Alexander Albon twee keer naast de baan ging, dit nadat hij ook al tijdens de eerste oefensessie een keer zwaar naast de baan ging en toen zelfs zijn voorvleugel zwaar beschadigde door de muur te raken.

Albon - and sometimes Alboff ??



F1's new drivers are still finding the limits at Albert Park ??#AusGP ?u?º #F1 pic.twitter.com/ckOjWj5tBp — Formula 1 (@F1) March 15, 2019

Helemaal achteraan was het erg gesteld met het Williams F1 team. Nadat de renstal een dramatisch seizoensbegin kende waarbij het de eerste dagen van de F1-wintertests mistte, was het tijdens de tweede oefensessie met beide wagens vier seconden trager dan Hamilton.Het verschil met de wagens vlak voor hen bedroeg zelfs meer dan anderhalve seconde.

Back to it for #RK88 with just over half the session remaining #AusGP ?u?º pic.twitter.com/k6ApW0MDg2 — ROKiT WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) March 15, 2019

1. L. Hamilton Mercedes 01:22.600 33

2. V. Bottas Mercedes 01:22.648 33

3. M. Verstappen Red Bull 01:23.400 33

4. P. Gasly Red Bull 01:23.442 31

5. S. Vettel Ferrari 01:23.473 35

6. K. Räikkönen Alfa Romeo 01:23.572 40

7. N. Hulkenberg Renault 01:23.574 37

8. D. Ricciardo Renault 01:23.644 31

9. C. Leclerc Ferrari 01:23.754 35

10. R. Grosjean Haas 01:23.814 37

11. D. Kvyat Toro Rosso 01:23.933 36

12. K. Magnussen Haas 01:23.988 27

13. L. Stroll Racing Point 01:24.011 38

14. C. Sainz Jr. McLaren 01:24.133 26

15. A. Giovinazzi Alfa Romeo 01:24.293 37

16. S. Pérez Racing Point 01:24.401 34

17. A. Albon Toro Rosso 01:24.675 40

18. L. Norris McLaren 01:24.733 26

19. G. Russell Williams 01:26.453 32

20. R. Kubica Williams 01:26.655 33

