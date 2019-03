David Goffin stoomt door naar kwartfinales in Challenger Phoenix

David Goffin (ATP 21) heeft zich donderdag geplaatst voor de kwartfinales van het Challengertoernooi in Phoenix (hard/162.480 dollar). De 28-jarige Luikenaar klopte in de achtste finales de Noor Casper Ruud (ATP 94) in 2 sets: 7-6 (7/4) en 7-6 (7/4). De wedstrijd duurde 2 uur en 10 minuten. Goffin neemt het in de kwartfinales op tegen de Italiaan Salvatore Caruso (ATP 168).

De Belg, die sinds kort de Zweed Thomas Johansson als trainer heeft, beleeft enkele moeilijke maanden met tegenvallende resultaten. In de Verenigde Staten hoopt hij nu het tij te keren en vertrouwen op te doen. Goffin, het eerste reekshoofd, was in de eerste ronde in Phoenix vrij. In de tweede ronde rekende hij af met de Spanjaard Roberto Carballes Baena (ATP 111) in 2 sets: 6-1 en 6-4.