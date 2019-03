Elise Mertens staat in finale dubbelspel van toptoernooi Indian Wells

Elise Mertens heeft zich donderdag samen met Aryna Sabalenka geplaatst voor de finale van het dubbelspel in Indian Wells (hard/9.035.428 dollar), ook wel eens het vijfde grandslamtoernooi genoemd.

Het Belgisch-Wit-Russische duo won in de halve finales van de Canadese Gabriela Dabrowski en de Chinese Yi-Fan Xu in 2 sets: 6-2 en 6-7 (5-7). De partij duurde 1 uur en 20 minuten. In de finale wachten de Tsjechen Barbora Krejcikova en Katerina Siniakova, het eerste reekshoofd.

In het enkelspel geraakte Mertens (WTA 16) niet verder dan de derde ronde. De Limburgse botste op de Chinese Qiang Wang (WTA 18), die won in drie sets: 7-6 (7/4), 6-7 (4/7) en 6-3.