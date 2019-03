Een van de drie verdachten die zijn opgepakt na de schietpartijen op twee moskeeën in het Nieuw-Zeelandse Christchurch is een Australiër, dat heeft de Australische premier Scott Morrison bevestigd.

‘We rouwen vandaag als familieleden met Nieuw-Zeeland. We zijn geschokt, we zijn ontzet, we zijn woedend en veroordelen absoluut de aanval die vandaag is gepleegd door een extremistische, rechtse, gewelddadige terrorist’, aldus Morrison, die bevestigt dat een van de verdachten een Australische burger is.

De man zou ook verontrustende beelden van de schietpartij online hebben geplaatst.

‘We verzoeken dringend om de link niet te delen. We werken eraan om alle beeldmateriaal te laten verwijderen’, aldus de politie van Nieuw-Zeeland in een verklaring.

Een extreemrechts manifest is onder dezelfde gebruikersnaam op sociale media geplaatst. Daarin claimt de gebruiker een 28-jarige Australische man uit een arbeidersgezin te zijn. Facebook, Twitter en Instagram hebben de accounts van de man offline gehaald.

Over de identiteit van de andere verdachten is nog niets bekend.

Het onderzoek is in handen van Nieuw-Zeeland. ‘Onze agentschappen werken nauw samen met de Nieuw-Zeelandse autoriteiten’, zei Morrison nog. ‘Ze staan klaar om Nieuw-Zeeland te helpen wanneer dat gevraagd wordt.’

Bij de schietpartijen vielen veertig doden en twintig gewonden, zo werd bevestigd door de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern.