Tom Odell komt spelen op Festival Dranouter, Lokerse Feesten strikt Zwangere Guy

Acht nieuwe namen dikken de affiche van Festvial Dranouter verder aan. Tom Odell, Tourist LeMC, Dead Man Ray en Ertebrekers zijn de belangrijkste namen. De Lokerse Feesten kondigen drie Belgische rappers aan op donderdag 8 augustus.

Festival Dranouter had al een stevige affiche klaar met onder meer Black Box Revelation, Novastar, SX en Jasper Steverlinck.

Op de openingsdag krijgt het festival bezoek van Daan Stuyven en Rudy Trouvé die hun comeback met Dead Man Ray gewoon doorzetten in Dranouter. Een nieuw album is hangende, dus wie een glimp van dat nieuw werk wil horen kan deze zomer naar de Westhoek. Ze worden die dag vergezeld van het Zuid-Afrikaanse Ladysmith Black Mambazo en Tuuletar die bekend raakte door ‘Alku’, gebruikt in de populaire HBO-reeks Game of thrones.

Op zaterdag mag Tourist LeMC zijn Antwerps loslaten op het West-Vlaamse publiek. Diezelfde dag mag Tom Odell de Kayam, het tweede grote podium, in lichterlaaie zetten wat met ‘Another Love’ zeker zal lukken.

De West-Vlamingen kunnen na het Antwerps van Tourist LeMC op zondag terug hun eigen tongval gebruiken bij de doortocht van Ertebrekers. Een terugkeer dus voor Flip Kowlier die vorig jaar met ‘t Hof van Commerce zorgde voor het grootste feest van het festivalweekend. Diezelfde dag komen ook de Canadees Old Man Luedecke en de Nederlandse Wende langs.

Festival Dranouter vindt plaats van 2 tot en met 4 augustus. De ticketverkoop loopt en binnenkort rondt de organisatie de affiche af.

Belgische rappers op Lokerse Feesten

De Lokerse Feesten kondigt tien nieuwe namen aan voor de line-up van de 45ste editie, die start op vrijdag 2 augustus en loopt tot en met zondag 11 augustus. Tourist LeMC staat op donderdag 8 augustus op de main stage, met ook de Linkebeekse Roméo Elvis en de Brusselse rapper Zwangere Guy op de affiche.

De Belgische-Amerikaanse Trixie Whitley en popgroep SX vergezellen de eerder aangekondigde Christine And The Queens en Róisín Murphy op woensdag 7 augustus. Die dag staan enkel vrouwen op het podium van het Lokerse festival.

Op de mainstage van de hardrock- en punkrockdag worden vijf rockgroepen toegevoegd, het gaat om Alestorm, Monster Magnet, Life Of Agony, Brutus en Marky Ramone's Blitzkrieg.