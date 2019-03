Opnieuw weekend met veel wind op het menu

De lente is nog niet meteen in zicht. Ook dit weekend is er kans op regen, gecombineerd met een strakke wind. Dat meldt het KMI.

Vrijdag begint betrokken met regen. Vanaf het westen wordt het droger met kans op enkele opklaringen. Er kunnen ook nog buien tot ontwikkeling komen. In het zuidoosten van het land blijft het echter nog lang regenen. Naar het einde van de namiddag toe vergroot opnieuw de kans op buien of buiige regen vanaf de kust. De maxima liggen tussen 7 of 8 graden in de Hoge Venen en 13 of lokaal 14 graden in Vlaanderen.

Het gaat weer stevig waaien met rukwinden tot 70 km/u en soms zelfs tot 80 km/u. De westzuidwestenwind neemt toe tot vrij krachtig met rukwinden tot rond 70 km/u. Aan zee wordt de wind krachtig tot soms zeer krachtig met rukwinden tot rond 80 km/u.

Vrijdagnacht is het betrokken met regen. De minima liggen tussen 5 en 9 graden. De wind wordt matig tot vrij krachtig uit westzuidwest. In de noordwestelijke helft van het land neemt hij tijdelijk af tot matig. In het begin van de nacht is er in de Ardennen nog kans op rukwinden tot 70 km/u.

Zaterdag begint betrokken met vooral in het noorden van het land nog lichte regen. Vanaf het zuidwesten wordt het droog met geleidelijk bredere opklaringen. De maxima liggen tussen 8 graden in Hoog-België en 13 graden in Vlaanderen. De wind waait matig en later vrij krachtig uit het zuidwesten, met rukwinden tot rond 70 km/u. Aan zee wordt de wind krachtig tot zeer krachtig met rukwinden tot 80 km/u.

Zondagochtend is er tijdelijk nog kans op regen. Daarna verwachten we een afwisseling van zon en wolken met nog enkele buien. In de Hoge Ardennen kan er eventueel wat smeltende sneeuw vallen. De maxima liggen tussen 5 en 9 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige wind uit west tot zuidwest.

Maandag vallen er hoofdzakelijk over het noordoosten en het oosten nog enkele buien. Tussendoor zijn er ook opklaringen, vooral in het westen. De maxima liggen nog steeds tussen 5 en 9 graden.