Meerdere mensen doodgeschoten in twee moskeeën in Nieuw-Zeeland, schutter mogelijk nog actief

Een onbekende man heeft het vuur geopend in twee moskeeën in de Nieuw-Zeelandse stad Christchurch. Daarbij zijn meerdere doden gevallen, bevestigt de politie.

De politie bevestigt voorlopig alleen dat ze melding kreeg van een schietpartij en dat iedereen in het stadscentrum om veiligheidsredenen moet vermijden om op straat te komen, over slachtoffers is nog geen duidelijkheid.

De vroegere voorzitter van de plaatselijke moslimvereniging zei dat hij in de moskee was op het moment van de feiten en dat hij zeker vier gewonden gezien heeft. Twee personen lagen op grond en waren mogelijk overleden. Andere getuigen zeggen dat ze ‘veel lichamen’ op de grond zagen liggen.

Onduidelijk is nog hoeveel personen zich in de moskee bevonden op het moment van de feiten – sommigen hebben het over honderden mensen –, en of de schietpartij gebeurde tijdens het traditionele vrijdaggebed. Het volledige cricketteam van Bangladesh was er aanwezig en kon zichzelf in redding brengen, laat een teamlid weten via Twitter.

The Guardian bericht dat de schutter, die na de schietpartij vluchtte, mogelijk nog actief is en dat de politie reageert op meer schoten die gelost zijn op andere plaatsen in de stad. De politie heeft ook bevestigd dat een bom is gevonden in een auto die gecrasht is in de stad, op zo’n 3 kilometer van de moskee.

De stad is in lockdown: bewoners wordt gevraagd binnen te blijven. In sommige buurten worden inwoners geëvacueerd.

Foto: AP

Foto: AP

Foto: REUTERS