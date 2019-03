Hamilton fractie sneller dan Ferrari tijdens eerste oefensessie GP van Australië

Wereldkampioen Lewis Hamilton heeft tijdens de eerste oefensessie voor de GP van Australië de snelste tijd gereden. De Brit was net iets sneller dan beide Ferrari's. Ook Max Verstappen volgde op minder dan twee tienden. Een veelbelovend begin van het nieuwe seizoen.

?¥ GREEN LIGHT ?¥



FP1 is officially under way in Melbourne ??



Keep up to date with live timing and commentary >> https://t.co/MddmLh2Nm7#AusGP ?u?º #F1 pic.twitter.com/gu2dRHX8iS — Formula 1 (@F1) March 15, 2019

Om twee uur Belgische tijd was het eindelijke zover, het licht aan het einde van de pitlane van het Albert Park circuit sprong op groen en het F1-seizoen 2019 was officieel begonnen. De eerste oefensessie voor de GP van Australië ging van start.

Robert Kubica gives the Turn 1 grass a little trim ??



#AusGP ?u?º #F1 pic.twitter.com/dw8LmFwNKR — Formula 1 (@F1) March 15, 2019

Traditiegetrouw kregen we aan het begin van de sessie niet al te veel wagens op de baan. Albert Park is een stratencircuit en er ligt dan ook steeds veel vuil op de baan. Het is dan altijd even wachten tot de baan 'schoon' is gereden.

Voor de rijders is het dan ook altijd even zoeken naar de rempunten en soms wordt er dan al eens in de fout gegaan, ook door wereldkampioenen zoals Lewis Hamilton, die na het verremmen met zijn Mercedes W10 een flinke flatspot op zijn Pirellibanden had.

Bij Renault begon het eerste raceweekend al meteen met een probleem bij Hulkenberg. De Duitser zijn F1-bolide stond in de garage terwijl het team druk bezig was een elektronisch probleem te onderzoeken, geen ideaal begin van het eerste raceweekend voor Hulkenberg.

Meanwhile, Nico’s car is being reset after we picked up on an electronic error. Back out to play soon. #RSspirit #AusGP #FP1 pic.twitter.com/re0f0k7iT6 — Renault F1 Team (@RenaultF1Team) March 15, 2019

Ook voor rookie Alex Albon begon het seizoen niet goed. Albon plaatste zijn Toro Rosso in de muur, waarna hij met een wagen zonder voorvleugel alsnog kon terugkeren naar de pits. De oefensessie werd door het incident even onderbroken met een rode vlag.

?© RED FLAG ?©



Rookie Alexander Albon spins into the barrier at Turn 2



?»: "Take it easy, take it easy, you have no front wing..."



He gets his wounded Toro Rosso back to the pits, and we're green again#AusGP ?u?º #F1 pic.twitter.com/mtnlZBCaku — Formula 1 (@F1) March 15, 2019

Even later wist Valtteri Bottas zijn Mercedes dan weer net uit de muur te houden terwijl hij spinde, het mag duidelijk zijn dat het gripniveau op het Albert Park circuit nog niet ideaal is.

Valtteri Bottas pushes the limits in sector 3, and gets in a spin ???#AusGP ?u?º #F1 pic.twitter.com/CAqBdOthAt — Formula 1 (@F1) March 15, 2019

Aan het einde van de sessie zagen we de rijders vooral runs maken met meer brandstof aan boord. De besttijden die eerder tijdens de sessie neergezet waren werden dan ook niet meer verbeterd.

1. L. Hamilton Mercedes 01:23.599 26

2. S. Vettel Ferrari 01:23.637 18

3. C. Leclerc Ferrari 01:23.673 18

4. M. Verstappen Red Bull 01:23.792 22

5. V. Bottas Mercedes 01:23.866 30

6. K. Räikkönen Alfa Romeo 01:24.816 18

7. D. Kvyat Toro Rosso 01:24.832 30

8. P. Gasly Red Bull 01:24.932 23

9. K. Magnussen Haas 01:24.934 24

10. N. Hulkenberg Renault 01:25.015 11

11. A. Giovinazzi Alfa Romeo 01:25.166 23

12. R. Grosjean Haas 01:25.224 18

13. A. Albon Toro Rosso 01:25.230 21

14. C. Sainz Jr. McLaren 01:25.285 19

15. L. Stroll Racing Point 01:25.288 26

16. S. Pérez Racing Point 01:25.498 21

17. D. Ricciardo Renault 01:25.634 16

18. L. Norris McLaren 01:25.966 31

19. R. Kubica Williams 01:27.914 25

20. G. Russell Williams 01:28.740 25

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: