‘Het is met staatshervormingen zoals met Star Wars-films: er komen er altijd nieuwe’

Columnist en senior writer Guy Tegenbos van De Standaard maakte alle zes de voorgaande staatshervormingen mee. Bij de eerste – in 1970 – was hij nog student. De vijf hervormingen nadien versloeg hij als journalist. Welke inzichten heeft hem dat bijgebracht? Hij vertelt – over onder meer het tandpasta-principe – aan Chef Politiek Jan-Frederik Abbeloos. Een ding lijkt zeker. Als de zevende staatshervorming er komt, zoals de CD&V graag zou willen, wordt het niet de laatste. ‘Het is met staatshervormingen zoals met de films van Star Wars: er komen er altijd nieuwe.’