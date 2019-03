Bezoekers Kompass Klub roeren zich na gedwongen sluiting

Bezoekers van de Gentse nachtclub Kompass Klub overwegen een protestactie te houden op het Sint-Pietersplein. Een petitie om de beslissing van burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) ongedaan te maken heeft al meer dan 10.000 handtekeningen verzameld.

Woensdag had burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) de nachtclub voor vier maanden laten sluiten. Die beslissing viel nadat op 27 januari een man in Kompass Klub overleed aan een overdosis xtc.

Een petitie stelt weliswaar dat het overlijden te betreuren is, maar dat de club geen schuld treft. ‘De club sluiten zal het probleem niet oplossen’, klinkt het. Donderdagavond hadden iets meer dan 11.000 mensen de petitie ondertekend. Een deel van de handtekeningen was wel al verzameld nog voordat de sluiting was aangekondigd.

Op Facebook is voor 29 maart het evenement ‘Free Kompass’ aangemaakt. Zo’n 1.500 mensen zeggen dat ze die dag in het centrum van Gent gaan betogen tegen de sluiting. Bijna 6.000 anderen geven aan ‘geïnteresseerd’ te zijn in het evenement.

De directie van Kompass Klub zoekt ondertussen een manier om de 16 evenementen van de komende maanden te laten plaatsvinden. De eigenaar gaat daarom ook in beroep tegen de sluiting die burgemeester De Clercq heeft opgelegd. Het team van Kompass hoopt dat het vrijdag om 17 uur duidelijk is of de deuren die avond toch open kunnen.