Belinda Bencic blijft stunten en zit bij laatste vier na zege tegen Karolina Pliskova

Bencic zette in haar kwartfinale de Tsjechische Karolina Pliskova (WTA 5) opzij in drie sets. Het werd 6-3, 4-6 en 6-3 na 2 uur en 18 minuten.

Belinda Bencic has won 10 of her last 13 matches vs. Top 5 opponents.



She has now won her last 6 meetings against Top 10 opponents, 4 of which came vs. Top 5 players:



d. Osaka (IW)

d. Halep (Dubai)

d. Kvitova (Dubai)

d. Pliskova (IW)



Will return to the Top 20 on Monday.