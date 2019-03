Dankzij Dokter Bea is seksuele voorlichting voor kinderen van rond de tien jaar al even geen taboe meer in Vlaanderen. Kussen, verliefdheid, penis, vagina, vrijen, masturbatie... Allemaal kwam ...

Eén op de vijf minderjarige meisjes en één op de tien jongens krijgt in Vlaanderen te maken met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Meer dan ooit is het daarom belangrijk kinderen van alle leeftijden weerbaar te maken, zegt expertisecentrum Sensoa. Zelfs kleuters. Voor hen is daarom voor het eerst een lespakket gemaakt.

Dankzij Dokter Bea is seksuele voorlichting voor kinderen van rond de tien jaar al even geen taboe meer in Vlaanderen. Kussen, verliefdheid, penis, vagina, vrijen, masturbatie... Allemaal kwam het al aan bod op Ketnet. Maar seksuele en relationele vorming is essentieel op élke leeftijd, zegt Sensoa. Ook voor kleuters, dus.

'Maar het is absoluut niet de bedoeling dat zij les krijgen over sekstechnieken', zegt woordvoerder Boris Cruyssaert. 'Het is wel belangrijk om ook hen al te leren wat oké is en wat niet, hoe ze hun eigen grenzen kunnen aangeven en hoe ze die van anderen kunnen respecteren.' Daarvoor is nu zelfs een lespakket samengesteld, met als thema ‘Grenzen en Wensen’.

Een van de vaardigheden die kleuters via dat lespakket leren, is het benoemen van hun eigen lichaamsdelen, ook de meest intieme. In de kleuterklas moet het dus ook over piemels en spleetjes gaan. 'We beseffen dat dat voor sommigen verregaand klinkt', zegt Cruyssaert. 'Maar je kan zo’n les perfect geven zonder kleuters te choqueren. Bovendien is het belangrijk dat ze over die lichaamsdelen durven te praten en de juiste woorden kennen. Als ze ooit slachtoffer zouden zijn van misbruik, helpt dat om ervoor uit te komen.'

Iets te nieuwsgierig

Een andere vaardigheid is zelf durven aan te geven waar hun grenzen liggen. Durven ‘nee’ te zeggen dus, zelfs tegen een knuffel of kus die je niet wilt. 'Soms hebben we de neiging om kleine kinderen te verplichten een kus te geven aan oma', zegt Cruyssaert. Die kus op zich zal hen geen trauma bezorgen, maar toch is verplichte affectie geen goed idee. 'Je geeft het signaal dat het oké is om grenzen te overschrijden. Dat het er niet toedoet hoe zij zich voelen, maar dat is dus wel zo.'

Kleuters moeten grenzen ook onderling respecteren. Het pakket bevat daarom ook oefeningen waarmee kinderen de lichaamstaal van leeftijdsgenootjes leren te lezen. Zoals een rollenspel waarin een meisje iets te nieuwsgierig gaat kijken hoe een klasgenootje staat te plassen.

Zoals verkeersles

De vraag is natuurlijk of kleuterjuffen en -meesters hierop zitten te wachten. Ook voor hen is praten over spleetjes misschien een stap te ver. Al valt dat wellicht mee. 'Nog meer dan leerkrachten in het lager worden zij automatisch geconfronteerd met vragen daarover. Kleuters hebben in vergelijking met oudere kinderen veel minder schroom.'

Krampachtig omgaan met dit soort vorming voor kleuters is dan ook nergens voor nodig, zegt Cruyssaert. 'Eigenlijk is het zoals met verkeersopvoeding. Van jongs af aan en stap voor stap leren we kinderen hoe ze zich onderweg moeten gedragen.' Alles opdat ze zich veilig leren te verplaatsen, zonder zichzelf of anderen pijn te doen. 'Rond relaties en seksualiteit is dat net hetzelfde.'

Meer op www.weekvandelentekriebels.be